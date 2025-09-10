10 de septiembre de 2025 - 18:25

El peronismo renovaba 19 bancas en Diputados y ganó 21, contrario a lo que afirma una gráfica viral

Tras las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cientos de usuarios en redes sociales afirman que Fuerza Patria obtuvo solo “una banca” nueva en Diputados y como prueba comparten un gráfico que supuestamente muestra la repartición del resto de los escaños.

"Están festejando que ganaron UNA BANCA", se lee en una publicación en X junto a un gráfico que muestra la supuesta cantidad de escaños ganados por partido luego de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones provinciales de Buenos Aires se renovaron 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados. Los legisladores electos asumirán el 10 de diciembre. La Cámara de Diputados está integrada por 92 legisladores y el Senado, por 46.

Cada sección electoral cuenta con un número determinado de diputados y senadores, en proporción a la cantidad de habitantes que posee. Este criterio de distribución de bancas entre las secciones está regulado por la Ley Provincial Nº 5.109.

Sin embargo, el gráfico viral presenta valores erróneos.

En la página de la Cámara de Diputados de la provincia se muestran los legisladores de cada partido y quiénes deben renovar su banca en 2025. Actualmente, figura que Fuerza Patria —ex Unión por la Patria— tiene un total de 37 bancas, de las cuales debía renovar 19 en 2025. La gráfica viral afirma erróneamente que tiene 38 y arriesgó 20.

En las elecciones de septiembre, el partido del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, se posicionó como ganador con el 47,28% de los votos, frente al 33,71% obtenido por La Libertad Avanza, con el 98,96% del padrón escrutado.

De acuerdo con el sitio web de las elecciones bonaerenses, para Fuerza Patria estos resultados equivalen a 21 bancas nuevas, para llegar a una bancada de 39 diputados a partir de diciembre, 2 más que en la actualidad.

El partido de Milei incorporó para estas elecciones al PRO, que preside el expresidente Mauricio Macri. La suma de ambos partidos derivó en un bloque de 25 diputados, no 24 como señalan las publicaciones. El PRO renovó 8 de sus 13 diputados y LLA, 5 de 12. Por tanto, en conjunto renovaron 13 escaños, no 11, y tras los comicios se quedaron con 30, no 31.

También se conformó el bloque Somos Buenos Aires, integrado por Acuerdo Cívico, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y el GEN, con un total de 7 diputados, no 18. Este bloque ponía en juego 6 bancas y sumó 2, por lo que mantendrá 7 a partir del 10 de diciembre. El gráfico viral, en cambio, indica erróneamente que renovó 11 y quedó con 9.

En cuanto al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), integrado por PTS-Frente de Izquierda Unidad y MST-Frente de Izquierda Unidad, cuenta con dos legisladores, cuyos puestos se renovaban. En las elecciones obtuvieron la misma cantidad de escaños, como indica el gráfico. Los 14 escaños restantes corresponden a otros partidos.

Por otro lado, en el Senado provincial Fuerza Patria tiene actualmente 21 bancas. Con los resultados del domingo, sumará 3 nuevos senadores para conformar un bloque de 24 integrantes y tener mayoría propia en la Cámara.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

  • Autora: Sofía Barragán (AFP Factual)
  • Edición 1: Manuela Silva (AFP Factual)
  • Edición 2: Manuel Tarricone (Chequeado)
