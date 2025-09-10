Rossana Chahla, la "intendenta tiktoker": la jefa comunal de San Miguel de Tucumán es la reina de los virales

De ginecóloga a ministra de Salud, y hoy la primera intendenta de Tucumán. La carrera de Rossana Chahla y cómo repercuten sus videos de TikTok.

La "intendenta tiktoker" utiliza las redes sociales para mostrar su gestión, acercándose a la ciudadanía con un estilo innovador y directo.

Rossana Chahla, médica ginecóloga de 59 años, dio sus primeros pasos en la política en 2015. Fue en ese momento que el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien había sido Ministro de Salud de la Nación, la convocó para que asumiera el cargo de Ministra de Salud provincial. Manzur había notado el potencial de Chahla en su rol como directora del hospital materno-infantil y su gran capacidad para cautivar a la gente.

intendenta tiktok Rossana Chahla hizo historia al ser la primera mujer electa como intendenta de San Miguel de Tucumán. Tras aceptar el cargo de ministra, el cual ejerció de hace diez años, incluida la pandemia, en 2021 fue electa como diputada nacional. En el año 2023 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser electa como intendenta de San Miguel de Tucumán.

Su impacto en TikTok Rossana se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. Apodada como "la intendenta tiktoker", sus videos de gestión, en los que se la ve manejando colectivos, supervisando obras e incluso su ingreso al municipio con robots, suman millones de reproducciones y han generado miles de reacciones, memes y apoyo. Su popularidad la ha posicionado como una figura clave en la política de Tucumán.

Embed - Al robot no le gustó la idea de ser funcionario… @rossanachahla Al robot no le gustó la idea de ser funcionario… sonido original - Rossana Chahla En uno de sus últimos videos, se la ve recorriendo el barrio para supervisar los avances del plan "Veredas Sanas" y definir la plantación de nuevos árboles. "Estas salidas al territorio son clave, ya que nos permiten ver de cerca lo que estamos haciendo, evaluar el trabajo y detectar en qué podemos mejorar", comentó la intendenta.

Los comentarios de los usuarios reflejan la sorpresa y el apoyo por su estilo de gestión. “Te imaginas que los políticos sean así, viviríamos en una ciudad mejor”, escribió un seguidor. Otros, incluso, la ven con un futuro más ambicioso: “La veo como Presidente de la Argentina”. Muchos destacaron su cercanía, con frases como “Ojalá existieran políticos como ella” y “obvio que es mujer y se enfoca en los detalles de cada cosa”.