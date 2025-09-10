Fernando Ubieta, intendente de La Paz: "Queremos que salga sana y salva"

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, sigue de cerca el operativo para contener a la nena de 14 años atrincherada con un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco de ese departamento.
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, se encuentra en la puerta de la escuela junto a los padres de la chica de 14 años.
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, sigue de cerca el operativo para contener a la nena de 14 años atrincherada con un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco de ese departamento.
El intendente afirmó que el establecimiento escolar fue "completamente evacuado" y solo quedó en su interior la joven. "Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera", comentó.
Ubieta comentó que el departamento "es muy tranquilo como todos saben" y afirmó que se enteró en medio de un velorio, por parte de un mensaje de su hijo en un grupo de WhatsApp familiar. "Me vine inmediatamente a la escuela", contó y bregó por una pronta solución: "Queremos que salga sana y salva".
"Creería que es un caso aislado y lamentablemente nos ha tocado en el departamento. Es un momento complicado para la juventud. Vamos a parar la pelota y ver qué está sucediendo", completó.