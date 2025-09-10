Fernando Ubieta, intendente de La Paz: "Queremos que salga sana y salva"

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, se encuentra en la puerta de la escuela junto a los padres de la chica de 14 años.

El intendente afirmó que el establecimiento escolar fue "completamente evacuado" y solo quedó en su interior la joven. "Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera", comentó.

Ubieta comentó que el departamento "es muy tranquilo como todos saben" y afirmó que se enteró en medio de un velorio, por parte de un mensaje de su hijo en un grupo de WhatsApp familiar. "Me vine inmediatamente a la escuela", contó y bregó por una pronta solución: "Queremos que salga sana y salva".