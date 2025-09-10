Conmoción por la nena que entró armada a la escuela en La Paz, disparó y se atrincheró

Qué dicen los compañeros de la niña atrincherada con un arma en La Paz

La profesora buscada por la nena armada se escondió, pudo escapar y ahora está internada

La conmoción se extendió rápidamente entre docentes, estudiantes y familias, y escaló a las portadas de las noticias nacionales.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas tras el primer recreo y en momentos en que estaba previsto el acto por el Día del Maestro.

Según relataron testigos, la adolescente realizó los disparos en el patio y, por unos instantes, llegó a apuntar a compañeros. Sus pares la describieron como una joven callada, con pocas amigas y que en los últimos días había mostrado signos de angustia y llanto.

Videos exhiben el horror en la escuela de La Paz. Primero, la niña r ecorriendo el patio con el arma en la mano, mientras sus compañeros y los docentes, protegidos en otra área, escuchan las detonaciones. En otro material audiovisual, los efectivos intentan controlar a la estudiante, pero no lo logran fácilmente.

La escuela paceña fue desalojada de inmediato. Los estudiantes fueron trasladados al Hospital de La Paz, utilizado como punto de encuentro preventivo, mientras las autoridades pedían a los padres retirarlos desde allí.

En paralelo, arribó el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de efectivos policiales y funcionarios judiciales encabezados por la fiscal penal de menores Griselda Digier.

La joven permanecía armada y aseguraba que no iba a negociar “hasta que entrara la profesora Raquel”.

Desde los ministerios de Seguridad, Justicia, Salud y Educación se emitió un comunicado conjunto pidiendo a medios, vecinos y organizaciones no acercarse a la zona. “Debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada. Cualquier alteración externa o fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”, advirtieron.

El comité de crisis trabaja en el lugar con profesionales y especialistas para contener la situación.

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.