Video: una nena se atrincheró con un arma y disparó dos veces en una escuela de La Paz

La adolescente de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco y efectuó dos disparos. Fue aislada por personal policial. No hubo heridos.

Por Enrique Pfaab

Una niña de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela 4-042 Marcelino Blanco, de La Paz, con un arma de fuego y realizó dos disparos al aire. Fue aislada y es atendida por personal policial, sin registrarse lesionados. Aunque la situación todavía no ha sido controlada.

Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma de fuego. 

Compañeros de la nena atrincherada en La Paz aseguran que "tiene pocos amigos y es callada"

Por Redacción Policiales
La Policía busca controlar a la joven con el arma, quien sigue en poder de un arma y en actitud amenazante.

El Gobierno suspendió actividades y está en vilo por el caso de la nena atrincherada en una escuela

Por Redacción Política

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 cuando los alumnos estaban ingresando al aula después del primer recreo. La estudiante efectuó dos tiros al aire y, tal como se ve en las imágenes, se mostró con el arma en el patio.

De inmediato, la escuela 4-042 fue desalojada y los alumnos fueron llevados preventivamente, solo como punto de encuentro, al Hospital de La Paz. Las autoridades pidieron que los padres retiraran a sus hijos en ese lugar.

La adolescente, de 14 años y alumna de segundo año del secundario, es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Llegó a La Paz el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

A las 11.30 ya había ingresado a la escuela el grupo GRIS, para mediar con la niña.

Desde el Ministerio de Seguridad pidieron "se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados".

