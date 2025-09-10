Qué dijeron los compañeros de la niña atrincherada con un arma en La Paz

Algunos contaron que la alumna de segundo año reclamaba poder hablar con una profesora.

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

La menor de 14 años que fue armada a la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, y se atrincheró en el interior, habría sido víctima sistemática de maltratos, según contaron algunos de sus compañeros.

Algunos contaron que la alumna reclamaba poder hablar con la profesora Raquel, de Matemáticas.