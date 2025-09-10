Compañeros de la nena atrincherada en La Paz aseguran que "tiene pocos amigos y es callada"

Mientras sigue la tensión en la escuela Marcelino Blanco, en el hospital de La Paz atienden a los compañeros que salieron del colegio.

Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma de fuego.

El hospital de La Paz está atendiendo a compañeros de la alumna de 14 años que entró a la escuela Marcelino Blanco con un arma de fuego, los amenazó, los apuntó y luego disparó en al menos dos ocasiones al aire.

Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y han sido retirados por sus padres.

Los primeros testimonios de compañeros de la menor indicaron que la estudiante ingresó al baño de la escuela y salió portando un arma cargada, apuntando brevemente a algunos de sus compañeros.

Compañeros la describieron como una niña muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando.

A las 11:30, el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad (GRIS) ya había ingresado al establecimiento para mediar con la menor y garantizar la seguridad de todos los presentes.