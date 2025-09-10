10 de septiembre de 2025 - 12:23

Compañeros de la nena atrincherada en La Paz aseguran que "tiene pocos amigos y es callada"

Mientras sigue la tensión en la escuela Marcelino Blanco, en el hospital de La Paz atienden a los compañeros que salieron del colegio.

Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma de fuego.&nbsp;

Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma de fuego. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El hospital de La Paz está atendiendo a compañeros de la alumna de 14 años que entró a la escuela Marcelino Blanco con un arma de fuego, los amenazó, los apuntó y luego disparó en al menos dos ocasiones al aire.

Leé además

La Policía busca controlar a la joven con el arma, quien sigue en poder de un arma y en actitud amenazante.

El Gobierno suspendió actividades y está en vilo por el caso de la nena atrincherada en una escuela

Por Redacción Política
Una alumna de 14 años ingresó armado a la escuela Marcelino Blanco de La Paz

Sigue la tensión en la escuela de La Paz: la nena armada "pide a gritos por una profesora"

Por Redacción Policiales

Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y han sido retirados por sus padres.

Los primeros testimonios de compañeros de la menor indicaron que la estudiante ingresó al baño de la escuela y salió portando un arma cargada, apuntando brevemente a algunos de sus compañeros.

Compañeros la describieron como una niña muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando.

A las 11:30, el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad (GRIS) ya había ingresado al establecimiento para mediar con la menor y garantizar la seguridad de todos los presentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una alumna se atrincheró con un arma de fuego en una escuela de La Paz

Video: una nena se atrincheró con un arma y disparó dos veces en una escuela de La Paz

Por Enrique Pfaab
Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

Por Redacción Policiales
Se pararon a comprar en una rotisería, los rodearon cuatro ladrones y les robaron su 4x4

Se estacionaron en una rotisería, cuatro ladrones los rodearon y les robaron su 4x4

Por Redacción Policiales
El conductor del Fiat Cronos, oriundo de Buenos Aires, no presentó lesiones, pero al ser sometido al dosaje de alcohol se constató que circulaba con 1,46 gramos de alcohol en sangre

Una motociclista terminó inconsciente tras chocar contra un turista que conducía con 1,46 g/l

Por Redacción Policiales