Casación confirmó el procesamiento de la legisladora Vanina Biasi, por publicaciones contra la comunidad judía

La Cámara de Casación ratificó el procesamiento de la exdiputada nacional, ahora legisladora porteña electa, Vanina Biasi. Se trata de posteos en redes sociales que incitaban al odio hacia el pueblo judío.

La legisladora porteña electa por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Vanina Biasi.

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la legisladora porteña electa, y exdiputada nacional, Vanina Biasi. De esta manera, se confirmó su procesamiento por el delito de incitación a la discriminación. Se trata de una causa iniciada por sus mensajes contra la comunidad judía, publicados en la red social X.

La resolución fue publicada hoy desde la Sala III del máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Mariano Borinsky y Juan Gemignani. En el escrito, se ratificó que el procesamiento de la dirigente del Partido Obrero “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Cabe recordar que en abril, el juez federal Daniel Rafecas había procesado a Biasi sin prisión preventiva. El criterio luego fue validado por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

En su resolución, Rafecas había señalado que la crítica a políticas de un Estado está protegida por la libertad de expresión, pero “no la negación de su derecho a existir o la difamación colectiva”. En ese sentido, entendió que las expresiones de la ex diputada “excedieron el límite al incitar al odio contra la comunidad judía”.

Todo comenzó con la denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien apuntó contra las manifestaciones virtuales vertidas por Biasi. Según manifestó, los posteos podían tener como objeto “la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”. Posteriormente, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se constituyó como querellante en el expediente.