Milei hablará por Cadena Nacional tras la derrota en Buenos Aires y la subida del dólar

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes en Cadena Nacional para realizar la presentación del Presupuesto 2026 , según informó el vocero, Manuel Adorni .

“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, señaló Adorni a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.