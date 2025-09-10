Milei hablará por Cadena Nacional tras la derrota en Buenos Aires y la subida del dólar

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes en Cadena Nacional para realizar la presentación del Presupuesto 2026, según informó el vocero, Manuel Adorni.
El mensaje será el próximo lunes a las 21.
“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, señaló Adorni a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.