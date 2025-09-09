Tras el revés electoral, Milei retomó la vieja mesa política con el foco en la "autocrítica"

Esta mañana, el mandatario se reunió en Casa Rosada con su núcleo más cercano. La instancia, que había sido disuelta por el propio Milei en 2024, apunta ahora a debatir pormenores de la gestión y llevar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete.

El impacto de la abultada diferencia que consagró a Fuerza Patria como vencedor de las elecciones bonaerenses generó un fuerte cimbronazo en el Poder Ejecutivo, donde el presidente Javier Milei retomó la vieja mesa política para coordinar acciones y mostrar control frente a la situación.

Esta mañana, el mandatario se reunió en Casa Rosada con su núcleo más cercano: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La instancia, que había sido disuelta por el propio Milei en 2024, apunta ahora a debatir pormenores de la gestión y llevar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete.

“Está mucho más apuntada a la gestión, no solo a la política. Después pasamos los temas al Gabinete”, explicó un integrante del equipo. Además, la reunión busca sumar más actores al Triángulo de Hierro, que se encuentra tensionado por disputas estratégicas en el armado de listas y alianzas, en respuesta directa a la derrota del oficialismo (47% a 33%) y a los recientes escándalos de corrupción y peleas públicas.

El arribo de los funcionarios se dio de manera escalonada: primero Milei a las 8:58, seguido por Adorni, Bullrich y Caputo. Menem y Francos llegaron minutos después, con carpeta en mano y gestos serios. Tras dos horas de intercambio, los participantes evitaron dar precisiones sobre los temas tratados.

La actividad del Ejecutivo continuará esta tarde con una nueva reunión de la mesa política ampliada de la Provincia de Buenos Aires, que contará con la presencia de Karina Milei, Sebastián Pareja y Santiago Caputo, y posiblemente se sumen dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Ramón Lanús, Guillermo Montenegro y Diego Santilli, además de los legisladores electos Diego Valenzuela y Maximiliano Bondarenko.