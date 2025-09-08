El Riesgo País superó los 1.000 puntos tras la elecciones, ¿qué implica y cómo influye a la economía?

Marca la confianza de los mercados en el país, la aplastante derrota de LLA en Buenos Aires fue leía como un impedimento para el desarrollo económico “market-friendly” prometido por Javier Milei.

El Riesgo País de la Argentina superó este lunes los 1.000 puntos básicos, impulsado por la caída en el precio de los bonos de la deuda pública luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, sentenciando una fuerte derrota del oficialismo de Milei.

Si bien el presidente Javier Milei ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico, los inversores temen que el Gobierno se vea obligado a incrementar el gasto público y enfrente dificultades para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

La desconfianza ya se había reflejado en las jornadas previas a los comicios, cuando el índice elaborado por JP Morgan había trepado por encima de los 900 puntos. Sin embargo, el salto de este lunes responde al escenario que preveían los analistas en caso de que el peronismo lograra una victoria por más de 10 puntos en el principal distrito electoral del país.

Aunque la elección clave para definir la nueva composición del Congreso será la del 26 de octubre, la lectura del mercado es que Milei enfrentará mayores obstáculos políticos para sostener un programa económico “market-friendly”.

Qué es el Riesgo País El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversores en la economía de un país y refleja la probabilidad de que ese país tenga dificultades para pagar su deuda externa.