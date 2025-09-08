Empleadas domésticas: cobro y bono de septiembre para tareas generales

En septiembre de 2025 entra en vigencia el último tramo del aumento salarial para las empleadas domésticas , que acumula un 6,64% respecto a enero. Además, recibirán un bono correspondiente al tercer trimestre, según la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Los ajustes incluyen incrementos por categoría, plus por antigüedad y un diferencial para la región Patagónica. Las trabajadoras mensualizadas recibirán los nuevos valores al cierre del mes o en los primeros días de octubre, mientras que quienes cobran por hora o por día percibirán los montos desde el primer día de septiembre.

Para el personal de tareas generales, la cuarta categoría tiene los siguientes valores por hora:

Si trabajaran 4 horas por día, 5 días a la semana, durante 20 días al mes , el cálculo del salario sería:

Las trabajadoras mensualizadas cobrarán el aumento a fin de mes o a principios de octubre.

Con retiro: 3.261,38 × 4 × 20 = $260.910,40

Sin retiro: 3.646,75 × 4 × 20 = $291.740,00

A este salario se puede sumar el bono no remunerativo de septiembre según la carga horaria semanal. Para 20 horas semanales, el monto corresponde a $6.000, pagado de forma independiente al salario.

Bono de septiembre: quiénes lo cobran y cuánto

La Resolución 1/2025 establece una suma fija no remunerativa por cada mes del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:

Menos de 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Este bono no se suma al salario base y no forma parte de los cálculos de aguinaldo, vacaciones ni aportes. Se paga de manera independiente y garantiza un ingreso extra para quienes cumplen jornadas parciales o completas.

Empleadas domésticas.jpg El bono no remunerativo se paga según la carga horaria y no impacta en aguinaldo ni vacaciones. Freepik

Escala salarial completa de empleados domésticas

Según la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los salarios por categoría y modalidad son:

Primera categoría

Hora con retiro: $3.646,75

Hora sin retiro: $3.994,10

Mensual con retiro: $454.922,50

Mensual sin retiro: $506.732,89

Segunda categoría

Hora con retiro: $3.452,48

Hora sin retiro: $3.785,06

Mensual con retiro: $422.648,70

Mensual sin retiro: $470.479,77

Tercera categoría

Hora: $3.261,38

Mensual: $412.362,01

Cuarta categoría

Hora con retiro: $3.261,38

Hora sin retiro: $3.646,75

Mensual con retiro: $412.362,01

Mensual sin retiro: $459.534,25

Quinta categoría