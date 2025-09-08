8 de septiembre de 2025 - 11:25

Empleadas domésticas: cobro y bono de septiembre para tareas generales

En septiembre 2025, empleadas domésticas recibirán el último aumento del año y un bono trimestral según horas trabajadas y categoría laboral.

El ajuste salarial alcanza a todas las categorías, incluyendo personal de tareas generales y cocineras

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En septiembre de 2025 entra en vigencia el último tramo del aumento salarial para las empleadas domésticas, que acumula un 6,64% respecto a enero. Además, recibirán un bono correspondiente al tercer trimestre, según la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Los ajustes incluyen incrementos por categoría, plus por antigüedad y un diferencial para la región Patagónica. Las trabajadoras mensualizadas recibirán los nuevos valores al cierre del mes o en los primeros días de octubre, mientras que quienes cobran por hora o por día percibirán los montos desde el primer día de septiembre.

Cuánto cobran las empleadas de tareas generales por media jornada

Para el personal de tareas generales, la cuarta categoría tiene los siguientes valores por hora:

  • Con retiro: $3.261,38

  • Sin retiro: $3.646,75

Psicología
Las trabajadoras mensualizadas cobrarán el aumento a fin de mes o a principios de octubre.

Si trabajaran 4 horas por día, 5 días a la semana, durante 20 días al mes, el cálculo del salario sería:

  • Con retiro: 3.261,38 × 4 × 20 = $260.910,40

  • Sin retiro: 3.646,75 × 4 × 20 = $291.740,00

A este salario se puede sumar el bono no remunerativo de septiembre según la carga horaria semanal. Para 20 horas semanales, el monto corresponde a $6.000, pagado de forma independiente al salario.

Bono de septiembre: quiénes lo cobran y cuánto

La Resolución 1/2025 establece una suma fija no remunerativa por cada mes del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:

  • Menos de 12 horas semanales: $4.000

  • Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

  • Más de 16 horas semanales: $9.500

Este bono no se suma al salario base y no forma parte de los cálculos de aguinaldo, vacaciones ni aportes. Se paga de manera independiente y garantiza un ingreso extra para quienes cumplen jornadas parciales o completas.

Empleadas domésticas.jpg
El bono no remunerativo se paga según la carga horaria y no impacta en aguinaldo ni vacaciones.

Escala salarial completa de empleados domésticas

Según la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los salarios por categoría y modalidad son:

Primera categoría

  • Hora con retiro: $3.646,75

  • Hora sin retiro: $3.994,10

  • Mensual con retiro: $454.922,50

  • Mensual sin retiro: $506.732,89

Segunda categoría

  • Hora con retiro: $3.452,48

  • Hora sin retiro: $3.785,06

  • Mensual con retiro: $422.648,70

  • Mensual sin retiro: $470.479,77

Tercera categoría

  • Hora: $3.261,38

  • Mensual: $412.362,01

Cuarta categoría

  • Hora con retiro: $3.261,38

  • Hora sin retiro: $3.646,75

  • Mensual con retiro: $412.362,01

  • Mensual sin retiro: $459.534,25

Quinta categoría

  • Hora con retiro: $3.022,77

  • Hora sin retiro: $3.261,38

  • Mensual con retiro: $370.833,03

  • Mensual sin retiro: $412.362,01

