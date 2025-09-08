Empleadas domésticas: cobro y bono de septiembre para tareas generales

En septiembre de 2025 entra en vigencia el último tramo del aumento salarial para las empleadas domésticas, que acumula un 6,64% respecto a enero. Además, recibirán un bono correspondiente al tercer trimestre, según la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Los ajustes incluyen incrementos por categoría, plus por antigüedad y un diferencial para la región Patagónica. Las trabajadoras mensualizadas recibirán los nuevos valores al cierre del mes o en los primeros días de octubre, mientras que quienes cobran por hora o por día percibirán los montos desde el primer día de septiembre.
Cuánto cobran las empleadas de tareas generales por media jornada
Para el personal de tareas generales, la cuarta categoría tiene los siguientes valores por hora:
Las trabajadoras mensualizadas cobrarán el aumento a fin de mes o a principios de octubre.
Si trabajaran 4 horas por día, 5 días a la semana, durante 20 días al mes, el cálculo del salario sería:
Con retiro: 3.261,38 × 4 × 20 = $260.910,40
Sin retiro: 3.646,75 × 4 × 20 = $291.740,00
A este salario se puede sumar el bono no remunerativo de septiembre según la carga horaria semanal. Para 20 horas semanales, el monto corresponde a $6.000, pagado de forma independiente al salario.
Bono de septiembre: quiénes lo cobran y cuánto
La Resolución 1/2025 establece una suma fija no remunerativa por cada mes del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:
Menos de 12 horas semanales: $4.000
Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
Más de 16 horas semanales: $9.500
Este bono no se suma al salario base y no forma parte de los cálculos de aguinaldo, vacaciones ni aportes. Se paga de manera independiente y garantiza un ingreso extra para quienes cumplen jornadas parciales o completas.
El bono no remunerativo se paga según la carga horaria y no impacta en aguinaldo ni vacaciones.
Escala salarial completa de empleados domésticas
Según la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los salarios por categoría y modalidad son:
Primera categoría
Hora con retiro: $3.646,75
Hora sin retiro: $3.994,10
Mensual con retiro: $454.922,50
Mensual sin retiro: $506.732,89
Segunda categoría
Hora con retiro: $3.452,48
Hora sin retiro: $3.785,06
Mensual con retiro: $422.648,70
Mensual sin retiro: $470.479,77
Tercera categoría
Hora: $3.261,38
Mensual: $412.362,01
Cuarta categoría
Hora con retiro: $3.261,38
Hora sin retiro: $3.646,75
Mensual con retiro: $412.362,01
Mensual sin retiro: $459.534,25
Quinta categoría
Hora con retiro: $3.022,77
Hora sin retiro: $3.261,38
Mensual con retiro: $370.833,03
-
Mensual sin retiro: $412.362,01