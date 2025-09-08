Tras la dura derrota, Milei y Caputo recibieron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

Junto a él estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo , quien se perdió la primera reunión de urgencia del Gabinete al optar por analizar las variables del mercado junto a su equipo desde el Palacio de Hacienda. En el encuentro analizaron proyectos de financiamiento y futuro económico del país.

En la reunión participaron, además, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID Morgan Doyle y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

En el encuentro se trató las “reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo” , según informó Goldfajn.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igoldfajn/status/1965102146405167136&partner=&hide_thread=false Excelente encuentro con el presidente @JMilei, el ministro @LuisCaputoAR, el secretario @PabloQuirno y el jefe de gabinete @GAFrancosOk en la Casa Rosada. Conversamos sobre la agenda de reformas económicas de , el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la… pic.twitter.com/qhhb3YlpB9 — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) September 8, 2025

La estrategia a la que hace mención Goldfajn se refiere al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones serán destinados a “respaldar iniciativas del sector público”, mientras que los restantes US$3.000 millones irán a “fortalecer la inversión privada”.

Fortalecimiento y modernización de la seguridad

Más temprano, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” por US$2.500 millones en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de “fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

En el marco de de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que el destino de ese monto permitirá “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, según señaló Goldfajn.

“En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales en dos frentes prioritarios: fortalecer las instituciones federales de seguridad y modernizar el sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, detalló el organismo.