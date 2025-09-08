8 de septiembre de 2025 - 16:29

Tras la dura derrota, Milei y Caputo recibieron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

El BID dialogó sobre economía y seguridad con el presidente tras los resultados negativos en las elecciones legislativas. “Estamos comprometidos a seguir apoyando al país”, dijo Ilan Goldfajn.

Milei y Caputo se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Milei y Caputo se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Foto:

Casa Rosada
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el Presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gobierno de Mendoza

La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

Por Jorge Yori
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La incómoda confesión de Guillermo Francos tras la dura derrota de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política

Junto a él estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se perdió la primera reunión de urgencia del Gabinete al optar por analizar las variables del mercado junto a su equipo desde el Palacio de Hacienda. En el encuentro analizaron proyectos de financiamiento y futuro económico del país.

En la reunión participaron, además, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID Morgan Doyle y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

Reformas, sector privado y seguridad entre los temas prioritarios

En el encuentro se trató las “reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”, según informó Goldfajn.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igoldfajn/status/1965102146405167136&partner=&hide_thread=false

La estrategia a la que hace mención Goldfajn se refiere al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones serán destinados a “respaldar iniciativas del sector público”, mientras que los restantes US$3.000 millones irán a “fortalecer la inversión privada”.

Fortalecimiento y modernización de la seguridad

Más temprano, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” por US$2.500 millones en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de “fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

En el marco de de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que el destino de ese monto permitirá “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, según señaló Goldfajn.

“En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales en dos frentes prioritarios: fortalecer las instituciones federales de seguridad y modernizar el sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, detalló el organismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo reconoció el interés por un candidato incómodo para la UCR.

Cornejo sobre la derrota de Milei en Buenos Aires y la alerta a los mendocinos: "El kircherismo está vivo"

Por Jorge Yori
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ingresa a la Casa Rosada. Donde tendrá una runión con el presidente Javier Milei, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. 

Reunión de urgencia: Milei analizó con su Gabinete la caída en Buenos Aires y dilata cambios para octubre

Por Redacción Política
La furia de Antonio Laje porque perdió Milei: No te quejes más cuando te maten

La furia de Antonio Laje porque perdió Milei: "No te quejes más cuando te maten"

Por Redacción Política
La vicegobernadora Hebe Casado visitó el estudio de Aconcagua Radio

Fuego amigo: Hebe Casado analizó el gabinete de Milei y dijo que Petri como ministro es "un buen legislador"

Por Martín Fernández Russo