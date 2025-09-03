3 de septiembre de 2025 - 21:52

Subió el riesgo país y roza los 900 puntos: el máximo incremento desde abril

El riesgo país subió hoy 7,3%, mientras acciones y ADRs registraron caídas.

Este miércoles, el riesgo país registró un salto de 7,3% hasta los 898 puntos. Se trata del nivel más alto desde el 10 de abril pasado, mientras que acciones y ADRs registraron caídas de más de 4%, en medio de la volatilidad de los mercados por la tensión preelectoral.

El Merval cerró hoy con una baja de 2,11% ubicado en 1.933.986,50. A pesar de repuntar ayer 2,9%, hoy el Merval en dólares volvió a caer. En concreto, bajó 2,6% hasta US$1.411 y acumula pérdidas por 3,3% en lo que va de la semana.

Así lo reportó la consultora PPI. De esta manera, en un panel líder en su mayoría negativo, se destacó la caída de Aluar (-4,47%), Irsa (-4,08%) y Cresud (-3,70%). En tanto, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-4,37%), Telecom Argentina (-3,29%) e Irsa (-3,09%).

Respecto al riesgo país, que elabora JP Morgan, quedó al borde de los 900 puntos, luego de haber roto la semana pasada la barrera de los 800 puntos con una suba de 14%. El riesgo país, que mide la diferencia de tasa de interés que un país paga por su deuda en comparación con los Bonos del Tesoro Americano, subió hoy 7,3% hasta los 898 puntos, el nivel más alto desde el 10 de abril pasado.

Los bonos operaron con tendencia mixta. El AL35 registró una baja de 0,08% y el AL35 una suba de 0,20%. “Los Globales encontraron aire y rebotaron tras el derrumbe de ayer. Luego de un lunes sin operaciones y de sufrir un castigo fuerte el martes (con bajas de entre 2,2% y 3,4%), nuestros soberanos recuperaron entre 0,2% y 1,0% hoy. Cabe señalar que, a diferencia de la jornada previa, esta vez el contexto externo acompañó: el ETF EMB avanzó 0,4%”, cerró PPI.

