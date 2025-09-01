Cornejo habló con Caputo sobre créditos para Mendoza: a qué proyectos los destinará

No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

La reunión fue con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , un interlocutor habitual de Cornejo. Y tuvo que ver con autorizaciones de financiamiento internacional para proyectos en Mendoza.

"Hoy me reuní con @LuisCaputoAR para avanzar en las líneas de financiamiento de organismos multilaterales destinadas a proyectos fundamentales para Mendoza. Entre ellos, obras de agua y saneamiento con Fonplata, la transformación digital del sistema de salud y el Programa Edutec para seguir fortaleciendo la educación en la provincia", informó Cornejo en sus redes sociales..

Y agregó: "Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia".

Consultado al respecto de la reunión, el ministro de Gobierno, Natalio Mema , indicó que Cornejo y Caputo abordaron " los tres financiamientos que tenemos autorizados , tanto para salud, para educación, que salieron el mes pasado, y el que tenemos autorizado para agua y saneamiento".

La Legislatura provincial ha autorizado 75 millones de dólares para Agua y Saneamiento, otros 75 millones para Educación y 85 millones para salud. O sea, un total de 235 millones de dólares en financiamiento que están aprobados en Mendoza pero que requieren autorización nacional para ser tramitados.

"Esto es para ir teniendo acceso sobre todo a la autorización y la garantía del Gobierno Nacional para poder avanzar con la toma del financiamiento en esos tres aspectos que autorizó la Legislatura. Son autorizaciones amplias según los proyectos que se puedan ir tomando", explicó Mema.