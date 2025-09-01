1 de septiembre de 2025 - 18:46

Cornejo habló con Caputo sobre créditos para Mendoza: a qué proyectos los destinará

La reunión de Cornejo con Caputo se produjo al día siguiente de la visita del gobernador a Corrientes, donde el radicalismo venció a La Libertad Avanza.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este lunes con el ministro de Economía Luis Caputo. Foto: Gobierno de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este lunes con el ministro de Economía Luis Caputo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Alfredo Cornejo junto a los triunfadores de la elección de Corrientes, los radicales Juan Pablo y Gustavo Valdés. Foto: Alfredo Cornejo en X.

Alfredo Cornejo viajó a Corrientes y festejó la victoria radical en esa provincia

Por Juan Carlos Albornoz
No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

Por Reverso

La reunión fue con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, un interlocutor habitual de Cornejo. Y tuvo que ver con autorizaciones de financiamiento internacional para proyectos en Mendoza.

"Hoy me reuní con @LuisCaputoAR para avanzar en las líneas de financiamiento de organismos multilaterales destinadas a proyectos fundamentales para Mendoza. Entre ellos, obras de agua y saneamiento con Fonplata, la transformación digital del sistema de salud y el Programa Edutec para seguir fortaleciendo la educación en la provincia", informó Cornejo en sus redes sociales..

Y agregó: "Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia".

Consultado al respecto de la reunión, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, indicó que Cornejo y Caputo abordaron "los tres financiamientos que tenemos autorizados, tanto para salud, para educación, que salieron el mes pasado, y el que tenemos autorizado para agua y saneamiento".

La Legislatura provincial ha autorizado 75 millones de dólares para Agua y Saneamiento, otros 75 millones para Educación y 85 millones para salud. O sea, un total de 235 millones de dólares en financiamiento que están aprobados en Mendoza pero que requieren autorización nacional para ser tramitados.

"Esto es para ir teniendo acceso sobre todo a la autorización y la garantía del Gobierno Nacional para poder avanzar con la toma del financiamiento en esos tres aspectos que autorizó la Legislatura. Son autorizaciones amplias según los proyectos que se puedan ir tomando", explicó Mema.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich﻿

Bullrich denunció "servicios de inteligencia paralelos y extranjeros" detrás de los audios de Karina Milei

Por Redacción Política
Javier Milei denunció una operación de inteligencia ilegal, y la Justicia ordenó el freno inmediato.

Ordenaron frenar la difusión de los presuntos audios de Karina Milei: el Gobierno celebró fallo judicial

Por Redacción Política
Uno de los candidatos del peronismo cuestionados es Martín González, edil de Godoy Cruz que va primero en la lista de ese partido. 

El peronismo se resiste a cambiar dos candidatos a concejales que van por la re-reelección

Por Juan Carlos Albornoz
jorge rial denuncio que recibio una amenaza en la puerta de su casa: un falcon con un tipo adentro

Jorge Rial denunció que recibió una amenaza en la puerta de su casa: "un Falcon con un tipo adentro"

Por Redacción Política