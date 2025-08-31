Alfredo Cornejo viajó a Corrientes y festejó la victoria radical en esa provincia

El primero en hacerlo fue el gobernador Alfredo Cornejo , quien viajó a Corrientes y se mostró en las redes sociales recorriendo calles corentinas, con una sonrisa amplia, junto a Juan Pablo y Gustavo Valdés , gobernador electo y saliente, respectivamente.

"Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes . Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia", posteó el gobernador mendocino.

"A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un prósperos futuro", agregó Cornejo en su posteo, a quien se le sumó el presidente de la UCR mendocina, Andrés Lombardi . "Los correntinos se expresaron y eligieron dar continuidad a una forma de gestionar que está transformando la provincia", manifestó Lombardi.

Hay que decir que el radicalismo correntino se enfrentó a La Libertad Avanza y le propinó una dura derrota al partido del presidente Javier Milei: su candidato a gobernador, Lisandro Almirón , quedó en cuarto lugar.

En los mensajes de otros radicales mendocinos se hizo notar esa diferencia con Mendoza. Fue el caso de Julio Cobos, quien más allá de las felicitaciones de rigor, hizo hincapié en que la UCR derrotó a La Libertad Avanza.

"El gobernador de Corrientes, sin contradicciones, con una muy buena gestión que lo respalda y fiel a sus convicciones, conformó el frente @VamosCorrientes que se impuso con claridad este domingo, venciendo en forma contundente al kirchnerismo y relegando a LLA al cuarto lugar", destacó Cobos.

En tono de proclama política, Cobos agregó: "Esto trasciende la coyuntura y es vital para el 2027, UCR y fuerzas afines deben consolidarse como alternativa a estos extremos y la intolerancia que los caracteriza y asemeja y será posible junto a gobernadores como Pullaro, Sadir, Valdés y aquellos que creen en una Argentina distinta".

El exgobernador mendocino remató con un llamado a que "los dirigentes de la @UCRNacional reconstruyamos nuestro partido y desde allí, converjamos con otras fuerzas compatibles para construir una alternativa superadora, lejos de los extremos. Hoy dimos un gran paso. Sigamos este camino".

En un mensaje menos directo, pero con similitudes al de Cobos, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, publicó una foto de los radicales que ganaron en Corrientes y le puso como título un desafiante "Gestión mata relato".

Una vez más, el radicalismo confirma en las urnas una gestión ordenada y cercana, sensible a las demandas de los correntinos. Hoy, con su voto, la gente validó a los dirigentes que honran sus principios.



"Una vez más, el radicalismo confirma en las urnas una gestión ordenada y cercana, sensible a las demandas de los correntinos. Hoy, con su voto, la gente validó a los dirigentes que honran sus principios. Felicitaciones al gobernador @gustavovaldesok y al gobernador electo @JPValdesok , ejemplos de gestión cercana y transformadora. Y cuando se gobierna así, la gente acompaña. Este es el camino.", expresó Suárez.