31 de agosto de 2025 - 23:17

El oficialismo celebra la victoria en Corrientes: Juan Pablo Valdés es el gobernador electo

“Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, afirmó Valdés. El gobernador electo y hermano del saliente Gustavo Valdés celebró los resultados.

Juan Pablo Valdés se impuso en Corrientes y es el nuevo gobernador.

Por Redacción Política

El gobernador electo de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, resaltó hoy que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”. “Cerramos este capítulo para trabajar juntos para el futuro”, expresó el mandatario electo desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes.

Por su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo Gustavo Valdés pidió “trabajar en el diálogo”. A la vez destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas -al que pertenece el gobernador saliente- por sostener el “federalismo”.

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Al hablar en el búnker del frente oficialista nacional, el mandatario señaló que “fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Al búnker asistieron gobernadores aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes locales como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que integró la fórmula junto a Juan Pablo Valdés.

Juan Pablo Valdés es el nuevo gobernador de Corrientes

El espacio Provincias Unidas salió a hablar sobre las elecciones locales. “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, señaló el partido desde sus redes sociales.

De esta manera, los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, manifestó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir aseguró que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

