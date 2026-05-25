IPV: desarrolladores inmobiliarios ya pueden sumarse al programa impulsado con el fondo del Resarcimiento

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puso en marcha la convocatoria para desarrollar el nuevo programa habitacional destinado a la clase media , una operatoria que será financiada con US$10 millones del Fondo del Resarcimiento y que prevé la construcción de 325 viviendas en distintos puntos de Mendoza mediante un esquema de articulación público-privada.

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La publicación del concurso de proyectos representa el primer paso formal para ejecutar una iniciativa que había sido anunciada semanas atrás por el Gobierno provincial como una alternativa de acceso a la casa propia para sectores que hoy quedan fuera de los planes sociales tradicionales, pero que tampoco logran calificar o sostener las condiciones del crédito hipotecario privado.

El programa está orientado a familias con ingresos superiores a cinco salarios mínimos , con capacidad de afrontar una cuota, aunque sin posibilidad concreta de acceder a una vivienda a través del mercado inmobiliario actual.

El plan forma parte del paquete de inversión financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento por la Promoción Industrial , que la gestión de Alfredo Cornejo viene destinando a obras de infraestructura y programas estratégicos.

En este caso, la Provincia asignó US$10 millones para apuntalar un esquema de financiamiento compartido con desarrolladores privados y adjudicatarios.

La operatoria establece que el IPV podrá cubrir hasta el 40% del valor total de cada proyecto, con un tope de referencia de $130 millones por vivienda para calcular el aporte estatal. El resto deberá ser cubierto por la empresa desarrolladora y por los futuros beneficiarios.

A diferencia de los modelos tradicionales, serán las propias empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios quienes deberán presentar propuestas integrales, incluyendo la provisión del terreno, proyecto ejecutivo, urbanización, infraestructura y construcción completa de las unidades.

El programa contempla desarrollos de entre 5 y 30 viviendas, con un plazo máximo de ejecución de 14 meses, lo que busca acelerar la respuesta habitacional y diversificar la oferta territorial.

Según explicaron desde el organismo, el objetivo es movilizar inversión privada, generar nuevas soluciones habitacionales y atender una demanda creciente de sectores medios que en los últimos años vieron restringidas sus posibilidades de acceso al crédito y al mercado formal de vivienda.

Las bases y condiciones estarán disponibles sin cargo desde este 26 de mayo en el sitio oficial del IPV. Las propuestas deberán presentarse en el Área de Compras del organismo, ubicada en Lavalle y San Juan de Ciudad, desde el 23 de junio y hasta media hora antes del acto de apertura.

La apertura de sobres se realizará el 24 de junio a las 9 en la sede central del IPV y marcará el inicio operativo de uno de los programas habitacionales más ambiciosos impulsados por la Provincia para este segmento en los últimos años.