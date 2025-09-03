El dólar quedó "planchado" hoy tras la intervención oficial: a cuánto cotiza en cada banco

El dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin cambios respecto del cierre de ayer.

El Gobierno intervino en el precio del dólar sin esperar su llegada al techo de la banda

Tras la intervención oficial, el dólar cerró en baja: a cuánto cotiza en cada banco tras el récord

De este modo, el dólar oficial se mantuvo estable luego de iniciar la semana en alza. Ayer, funcionarios del equipo económico informaron que el Tesoro Nacional podrá intervenir en el mercado único libre de cambios para evitar volatilidad y darle profundidad al mercado.

“Se observa un considerable atesoramiento de dólares y alcanza el nivel más alto en seis años tras la flexibilización cambiaria del 11/4. El mercado de dólar futuro registra volúmenes superiores a su promedio, lo que señala un aumento en la demanda de cobertura y participación del BCRA”, señaló Rava Bursátil.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.376,944 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.409.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.330 para la compra y $1.350 para la venta , con una baja de 0,74% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361,50 con una suba de 1,4% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,6% hasta $1.373,41 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,7% hasta los $1.380,95.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.761 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.335

Venta: $1.375

Santander $1.335 / $1.375

Galicia $1.335 / $1.375

Macro $1.335 / $1.379

Patagonia $1.330 / $1.380

BBVA $1.340 / $1.380

Supervielle $1.343 / $1.383

ICBC $1.208 / $1.409

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.797,53 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.330

Venta: $1.350

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.368,31 (+$ 2,00)

Venta: $ 1.369,43 $ (+1,03)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.361,12 (-$ 0,91)

Venta: $ 1.377,95 (+$ 4,44)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.