Otra vez el dólar va al alza y el riesgo país alcanza su nivel más alto en semanas

A media mañana de este viernes, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) registran un retroceso promedio del 0,4% . Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 22 unidades, posicionándose en los 576 puntos básicos , el valor más alto registrado desde el pasado 14 de enero.

En tanto, el dólar minorista avanzaba $10 respecto al jueves: $1.385 para la compra y $ 1.435 para la venta en el Banco Nación .

En contraste con la volatilidad de los títulos existentes, el Ministerio de Economía cerró con éxito la colocación del nuevo Bonar 2027 (AO27) . El Tesoro adjudicó un total de USD 250 millones con un rendimiento del 5,89% .

Desde el agente de liquidación Cohen destacaron a Infobae que la aceptación del instrumento a una tasa inferior al 6% es una señal positiva, especialmente con un riesgo país que supera los 500 puntos. Esto permite reducir el costo financiero del Tesoro y aliviar la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central destinadas a pagos de deuda .

El Balance de YPF: pérdidas en el cierre de 2025

Tras el cierre de los negocios del jueves, YPF presentó su balance correspondiente al cuarto trimestre de 2025, arrojando cifras en rojo:

Pérdida trimestral: USD 649 millones.

USD 649 millones. Pérdida anual total (2025): USD 799 millones.

Según el informe, el resultado negativo se explica por la fluctuación en los precios internacionales del crudo y sus derivados, sumado a una desaceleración en las ventas de gas. Pese a estos números, el ADR de la compañía en Nueva York operaba con una leve suba del 0,3%, cotizando en torno a los USD 36,54.

El primer bimestre de 2026 cierra con dos postales. Por un lado, el Banco Central logró sostener ritmo en la compra de divisas y el dólar bajó por varios días. Por otro lado, las acciones y bonos cierran con comportamientos diferenes. Ayer, las acciones de Mercaldo Libre bajaron fuerte tras su balance pero el el índice S&P Merval opera hoy con una suba marginal del 0,3%, ubicándose en los 2.760.000 puntos.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 27 de febrero

Compra: $1.385 (+ $ 10,00)

Venta: $1.435 (+ $ 10,00)

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.861,60

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

Compra: $1.400 (- $ 5,00)

Venta: $1.405 (- $ 5,00)

Dólar mayorista

Compra: $1.411 (+ $ 12,00)

Venta: $1.420 (+ $ 12,00)

Dólar cripto

Compra: $1.415,55

Venta: $1.455,88

dólar miércoles 25 febrero Dólar hoy WEB

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Compra: $1.438,69 (+ $ 12,49)

Venta: $1.439,32 (+ $ 13,14)

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.485,69 (+ $ 2,91)

Venta: $1.487,95 (+ $ 4,00)

El Banco Central aclara que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.