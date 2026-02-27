Cuánto gana un repositor de supermercado Carrefour y Coto en marzo 2026

En marzo 2026, un repositor de supermercado en Carrefour o Coto está encuadrado en el Convenio Colectivo 130/75 de Empleados de Comercio. Según el último acuerdo paritario vigente hasta abril, el básico depende de la categoría (Auxiliar A, B o C) y entre enero y marzo se suman $100.000 no remunerativos.
Cuál es el sueldo básico de un repositor en marzo 2026
El convenio no tiene una categoría específica “repositor”. En la práctica, se los encuadra dentro de Auxiliares Generales (A, B o C), según tareas y establecimiento.
Básicos por categoría (marzo 2026)
Auxiliar A: $1.171.091
Auxiliar B: $1.178.740
Auxiliar C: $1.203.985
Estos valores corresponden al esquema salarial vigente para el período diciembre 2025 – abril 2026 dentro del CCT 130/75.
Qué sumas extra se cobran entre enero y marzo
El acuerdo paritario estableció dos sumas fijas no remunerativas:
$40.000 mensuales
$60.000 mensuales
Entre enero y marzo 2026 se pagan juntas, es decir, $100.000 adicionales por mes.
Un punto importante: el pago correspondiente a marzo se integra al básico en abril 2026, momento en el que esas sumas dejan de abonarse como concepto separado y pasan a formar parte del salario convencional.
Cuánto cobra en total un repositor en marzo 2026
Si se suman básico + sumas no remunerativas, el ingreso bruto estimado (sin contar adicionales) queda así:
Auxiliar A: $1.171.091 + $100.000 → $1.271.091
Auxiliar B: $1.178.740 + $100.000 → $1.278.740
Auxiliar C: $1.203.985 + $100.000 → $1.303.985
A esto pueden agregarse otros conceptos habituales del sector mercantil.
Qué adicionales pueden modificar el sueldo final
El salario de bolsillo puede variar por:
Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado.
Presentismo.
Horas extra.
Tareas específicas dentro del supermercado.
Por ejemplo, un repositor con 5 años de antigüedad cobra un 5% adicional sobre su salario, considerando tanto conceptos remunerativos como no remunerativos según el cálculo habitual del sector.
Cuándo se vuelve a discutir la paritaria
El acuerdo vigente tiene plazo hasta el 30 de abril de 2026. Las partes —FAECYS por los trabajadores y las cámaras CAC, CAME y UDECA por el sector empresario— se comprometieron a revisar la evolución económica en marzo 2026.
Esa cláusula de revisión permite anticipar una eventual reapertura si la inflación afecta el poder adquisitivo antes del vencimiento formal del convenio.