Cuánto gana un repositor de supermercado Carrefour y Coto en marzo 2026

En marzo 2026 , un repositor de supermercado en Carrefour o Coto está encuadrado en el Convenio Colectivo 130/75 de Empleados de Comercio. Según el último acuerdo paritario vigente hasta abril, el básico depende de la categoría (Auxiliar A, B o C) y entre enero y marzo se suman $100.000 no remunerativos .

En el marco de precios y salarios en revisión permanente , estos montos son clave para calcular el ingreso real.

El convenio no tiene una categoría específica “repositor”. En la práctica, se los encuadra dentro de Auxiliares Generales (A, B o C), según tareas y establecimiento.

Estos valores corresponden al esquema salarial vigente para el período diciembre 2025 – abril 2026 dentro del CCT 130/75.

Qué sumas extra se cobran entre enero y marzo

El acuerdo paritario estableció dos sumas fijas no remunerativas:

$40.000 mensuales

$60.000 mensuales

Entre enero y marzo 2026 se pagan juntas, es decir, $100.000 adicionales por mes.

Un punto importante: el pago correspondiente a marzo se integra al básico en abril 2026, momento en el que esas sumas dejan de abonarse como concepto separado y pasan a formar parte del salario convencional.

Cuánto cobra en total un repositor en marzo 2026

Si se suman básico + sumas no remunerativas, el ingreso bruto estimado (sin contar adicionales) queda así:

Auxiliar A: $1.171.091 + $100.000 → $1.271.091

Auxiliar B: $1.178.740 + $100.000 → $1.278.740

Auxiliar C: $1.203.985 + $100.000 → $1.303.985

A esto pueden agregarse otros conceptos habituales del sector mercantil.

Qué adicionales pueden modificar el sueldo final

El salario de bolsillo puede variar por:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado.

Presentismo.

Horas extra.

Tareas específicas dentro del supermercado.

Por ejemplo, un repositor con 5 años de antigüedad cobra un 5% adicional sobre su salario, considerando tanto conceptos remunerativos como no remunerativos según el cálculo habitual del sector.

Cuándo se vuelve a discutir la paritaria

El acuerdo vigente tiene plazo hasta el 30 de abril de 2026. Las partes —FAECYS por los trabajadores y las cámaras CAC, CAME y UDECA por el sector empresario— se comprometieron a revisar la evolución económica en marzo 2026.

Esa cláusula de revisión permite anticipar una eventual reapertura si la inflación afecta el poder adquisitivo antes del vencimiento formal del convenio.