27 de febrero de 2026 - 11:19

Cuánto gana un repositor de supermercado Carrefour y Coto en marzo 2026

Repositor en marzo 2026: básico por categoría y sumas no remunerativas de $100.000. Así queda el sueldo en Carrefour y Coto.

6YKXWDH5IZDVXGBQECNMAMXKSE
Por Andrés Aguilera

En marzo 2026, un repositor de supermercado en Carrefour o Coto está encuadrado en el Convenio Colectivo 130/75 de Empleados de Comercio. Según el último acuerdo paritario vigente hasta abril, el básico depende de la categoría (Auxiliar A, B o C) y entre enero y marzo se suman $100.000 no remunerativos.

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
como reutilizar un televisor viejo de los grandes y cuadrados, sin desarmarlo por completo

Cómo reutilizar un televisor viejo de los grandes y cuadrados, sin desarmarlo por completo

Por Ignacio Alvarado

Cuál es el sueldo básico de un repositor en marzo 2026

El convenio no tiene una categoría específica “repositor”. En la práctica, se los encuadra dentro de Auxiliares Generales (A, B o C), según tareas y establecimiento.

Básicos por categoría (marzo 2026)

  • Auxiliar A: $1.171.091

  • Auxiliar B: $1.178.740

  • Auxiliar C: $1.203.985

Estos valores corresponden al esquema salarial vigente para el período diciembre 2025 – abril 2026 dentro del CCT 130/75.

thumbnail-ens-1-1-1

Qué sumas extra se cobran entre enero y marzo

El acuerdo paritario estableció dos sumas fijas no remunerativas:

  • $40.000 mensuales

  • $60.000 mensuales

Entre enero y marzo 2026 se pagan juntas, es decir, $100.000 adicionales por mes.

Un punto importante: el pago correspondiente a marzo se integra al básico en abril 2026, momento en el que esas sumas dejan de abonarse como concepto separado y pasan a formar parte del salario convencional.

Cuánto cobra en total un repositor en marzo 2026

Si se suman básico + sumas no remunerativas, el ingreso bruto estimado (sin contar adicionales) queda así:

  • Auxiliar A: $1.171.091 + $100.000 → $1.271.091

  • Auxiliar B: $1.178.740 + $100.000 → $1.278.740

  • Auxiliar C: $1.203.985 + $100.000 → $1.303.985

A esto pueden agregarse otros conceptos habituales del sector mercantil.

Vaga-de-emprego-no-Oba-Hortifrut

Qué adicionales pueden modificar el sueldo final

El salario de bolsillo puede variar por:

  • Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado.

  • Presentismo.

  • Horas extra.

  • Tareas específicas dentro del supermercado.

Por ejemplo, un repositor con 5 años de antigüedad cobra un 5% adicional sobre su salario, considerando tanto conceptos remunerativos como no remunerativos según el cálculo habitual del sector.

Cuándo se vuelve a discutir la paritaria

El acuerdo vigente tiene plazo hasta el 30 de abril de 2026. Las partes —FAECYS por los trabajadores y las cámaras CAC, CAME y UDECA por el sector empresario— se comprometieron a revisar la evolución económica en marzo 2026.

Esa cláusula de revisión permite anticipar una eventual reapertura si la inflación afecta el poder adquisitivo antes del vencimiento formal del convenio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El plan 2030 incluye expansión, tecnología e inversiones para fortalecer su posicionamiento local.

Carrefour apuesta fuerte en Argentina con aperturas y empleos en su estrategia 2030

Por Redacción Economía
La compañía priorizará mejorar la operación en Argentina mientras mantiene una visión flexible sobre sus activos.

Carrefour no se va de Argentina: los motivos y qué dijo el CEO sobre la venta frustrada

Por Redacción Economía
Las imágenes de un carpincho dentro de un supermercado en Brasil se volvieron virales. A pesar de que usuarios señalaron que podría ser IA, el hecho fue real. 

No es IA: un carpincho se metió a un supermercado en Brasil y los guardias lo sacaron en un carrito de compras

Por Redacción
El beneficio rige para compras presenciales en sucursales Jumbo.

Promoción en Jumbo: reintegro de hasta $25.000 con MODO y más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco