20 de febrero de 2026 - 12:37

Carrefour apuesta fuerte en Argentina con aperturas y empleos en su estrategia 2030

La cadena anunció nuevas aperturas en Argentina y la creación de más de 400 empleos, en el marco de su estrategia de crecimiento al 2030.

El plan 2030 incluye expansión, tecnología e inversiones para fortalecer su posicionamiento local.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Carrefour anunció en Argentina nuevas aperturas y la creación de más de 400 empleos como parte de su estrategia de crecimiento. La compañía presentó su hoja de ruta al 2030 y confirmó inversiones en tiendas, tecnología y servicios financieros.

La compañía priorizará mejorar la operación en Argentina mientras mantiene una visión flexible sobre sus activos.

Por Redacción Economía
El plan contempla la inauguración de nuevos formatos, el relanzamiento de su app y el fortalecimiento del Banco de Carrefour, en un escenario marcado por el desafío del consumo interno y la competencia en precios.

Carrefour Argentina confirmó aperturas y empleos en el marco del plan 2030

Esta semana, el Grupo Carrefour presentó su plan estratégico 2030 y en Argentina ya se detallaron medidas concretas. David Collas, CEO de Carrefour Argentina, expresó en LinkedIn: “En Carrefour Argentina, seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino”.

El ejecutivo agregó: “Comenzamos enero con una cuota de mercado histórica, que demuestra nuestro potencial. Sabemos que el consumo interno continúa desafiándonos y, junto a nuestros más de 17.000 colaboradores, seguiremos enfocados en superar nuestras metas y avanzar con nuestro plan estratégico 2026–2028”.

En relación con las aperturas y empleos, confirmó: “Inauguraremos 2 nuevos Maxi y 40 nuevas tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo”. Además, detalló: “Con foco en débitos, buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen”.

Sobre el ecosistema digital y financiero, sostuvo: “Seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios”. Y anticipó: “Relanzaremos nuestra App para ofrecer una experiencia superadora a nuestros clientes: más simple, más personalizada y más digital”.

El plan Carrefour 2030: crecimiento, tecnología y foco en mercados estratégicos

A nivel global, el Grupo lanzó el plan “Carrefour 2030”, una ofensiva de crecimiento y creación de valor centrada en el cliente, las tiendas y la tecnología. La estrategia prioriza tres mercados centrales: Francia, España y Brasil, donde la compañía concentra su liderazgo y mayor potencial de expansión.

El presidente y CEO del Grupo, Alexandre Bompard, afirmó: “Carrefour está adoptando hoy un nuevo plan estratégico ambicioso, radicalmente enfocado en el crecimiento y en mejorar la rentabilidad”. Y añadió: “Este plan encarna un espíritu de audacia, desde nuestra decisión de ganar participación de mercado y nuestro compromiso firme con el liderazgo en RSE, hasta nuestra determinación de aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial”.

imgi_3_carrefour_2030_1_1
Alexandre Bompard presentó el plan 2030 con foco en crecimiento y rentabilidad.

Entre los ejes principales se destacan la mejora sostenida en competitividad de precios, el impulso a los productos frescos, el fortalecimiento de los programas de fidelización y el crecimiento de las marcas propias. También se proyecta que hacia 2030 el 50% de las ventas de alimentos provengan de productos considerados más saludables y se ampliará la transparencia sobre ingredientes ultraprocesados.

En materia de expansión, el grupo prevé la apertura de más tiendas de cercanía en Europa y el crecimiento del formato Atacadão en Brasil. Además, profundizará el modelo de franquicias y la modernización de hipermercados, con inversiones específicas para actualizar la experiencia de compra.

La transformación tecnológica será otro pilar clave. Carrefour avanzará en la digitalización de tiendas, el uso de Inteligencia Artificial, alianzas estratégicas con empresas tecnológicas y el desarrollo del comercio asistido por IA. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, optimizar costos y ofrecer una experiencia de compra más ágil.

En este esquema, Argentina integra el segmento de “Otros países”, donde la compañía continuará trabajando para mejorar el desempeño operativo mientras mantiene abiertas distintas alternativas estratégicas, siempre bajo la premisa de maximizar la creación de valor.

Por Redacción Economía
Por Melisa Sbrocco
Por Redacción Economía
Por Matías Carretero