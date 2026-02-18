Promoción en Jumbo: reintegro de hasta $25.000 con MODO y más de 10 bancos

Jumbo continúa con una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras realizadas en sus sucursales físicas. El beneficio alcanza a clientes de bancos y billeteras digitales adheridas y se activa mediante pagos con código QR en cajas.

La UIA lamentó el cierre de Fate: cuántos puestos de trabajo perdió la industria en los últimos dos años

Jumbo activa reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO y más de 10 bancos adheridos

La promoción se encuentra vigente hasta el 28 de febrero de 2026 , o hasta agotar el cupo total previsto para devoluciones. No participan compras online ni pagos realizados mediante transferencias bancarias.

El beneficio está disponible los martes y jueves en todas las sucursales físicas de Jumbo y se activa exclusivamente pagando con QR de MODO , ya sea desde la app propia o desde aplicaciones bancarias integradas. No participan compras online ni pagos mediante transferencia.

Para acceder al reintegro es obligatorio utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina , vinculadas a MODO y pertenecientes a entidades adheridas. Además, el beneficio se aplica una vez por mes por banco , por lo que el tope se renueva mensualmente según la entidad utilizada.

Banco Santander (solo con tarjetas Visa)

Banco Nación

Banco Galicia

BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Comafi

Banco Bancor

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

El beneficio no aplica a pagos con transferencia ni a operaciones fuera de las sucursales físicas de Jumbo.

Cuánto hay que gastar y cuánto devuelve MODO en Jumbo

Para acceder al reintegro es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se aplica una devolución del 20%, lo que representa $20.000 de reintegro.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa. Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa.

El tope mensual es de $25.000 por banco, cifra que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000. La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el límite es por entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden utilizar el beneficio más de una vez durante la vigencia de la promoción.