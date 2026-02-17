Vuelve el reintegro de $24.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Viernes en Coto con Mercado Pago y 25% de reintegro sin tope: cuánto pagás de total si gastás $100.000

El reintegro se aplica durante dos miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $24.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está vigente dentro del período promocional que se extiende hasta el 28 de febrero , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles . Al utilizar la promoción durante dos miércoles , una persona puede alcanzar un reintegro total de $24.000 .

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

La promoción alcanza a supermercados y mayoristas de todo el país y sigue vigente hasta el 28 de febrero

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

Blow Max

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

BNA Con este esquema, una persona puede ahorrar $24.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $48.000.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $24.000 o $48.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante dos miércoles, una persona puede alcanzar los $24.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $48.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.