Vuelve el reintegro de $24.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $24.000 en supermercados y mayoristas en dos miércoles.
El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
El reintegro se aplica durante dos miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $24.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación está vigente dentro del período promocional que se extiende hasta el 28 de febrero, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles. Al utilizar la promoción durante dos miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $24.000.
Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante dos miércoles, una persona puede alcanzar los $24.000 en devoluciones.
En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $48.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.