17 de febrero de 2026 - 12:01

Vuelve el reintegro de $24.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $24.000 en supermercados y mayoristas en dos miércoles.

Foto:

Freepik

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

El reintegro se aplica durante dos miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $24.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro con MODO y BNA+: cuándo se puede aprovechar y cómo se paga

El beneficio del Banco Nación está vigente dentro del período promocional que se extiende hasta el 28 de febrero, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada miércoles. Al utilizar la promoción durante dos miércoles, una persona puede alcanzar un reintegro total de $24.000.

Supermercado
La promoci&oacute;n alcanza a supermercados y mayoristas de todo el pa&iacute;s y sigue vigente hasta el 28 de febrero

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • Blow Max
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día
BNA
Con este esquema, una persona puede ahorrar $24.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $48.000.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Yaguar
  • Super A
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $24.000 o $48.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante dos miércoles, una persona puede alcanzar los $24.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $48.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.

