Mercado en crisis: el riesgo país superó los 900 puntos por primera vez en cinco meses

En la jornada anterior a las elecciones legislativas bonaerenses, los principales indicadores financieros mostraron señales de cautela.

En los mercados, las acciones y ADRs operaron hoy en alza, mientras que el Riesgo País rompió la barrera de los 900 puntos, en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El Merval cerró hoy con una suba de 0,37% ubicado en 1.997.624,40.

La consultora PPI señaló que el Merval “a lo largo de la semana, el índice osciló entre US$1.400 y US$1.450, con caídas superiores a 2pp el lunes y miércoles que fueron compensadas casi en su totalidad los días posteriores, dejando un saldo semanal apenas 1,1% negativo”.

“A principios de la semana, en nuestras Perspectivas, adelantamos que el factor idiosincrático iba a pesar en los movimientos del índice. Entendíamos que se iba a tratar de unos días cargados de volatilidad por la cercanía a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, dado que la incertidumbre generalmente viene acompañada por una mayor aversión al riesgo. Esto se vio plasmado en la performance de las acciones. Hacia adelante, la reacción del lunes va a estar totalmente explicada por los resultados electorales”, agregó.

En un panel líder mixto, se destacaron las subas de Metrogas (3,72%), Telecom Argentina (3,06%) y Grupo Supervielle (3,00%). Las mayores bajas fueron de Ternium (-3,39%) y Transener (-2,79%).

Los ADRs tuvieron una jornada con mayoría de subas, con principales ganancias de Grupo Supervielle (2,54%), Irsa (2,42%) y Telecom Argentina (1,91%).