Elena Alonso: "El Gobierno tiene poder de fuego con el dólar, pero hay que monitorear las reservas"

“El dólar ya está, en el Banco Nación está a $1.450 y, en otros bancos, a $1.470. El techo de la banda es de $1.470”, advirtió Elena Alonso sobre una de las principales repercusiones que ha tenido el resultado de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires .

Nicolás Aroma: "Hay dólares del Tesoro para cuatro o cinco ruedas, si se mantiene el ritmo preelectoral"

La economista resaltó que, si bien el Gobierno va a ir manteniendo la cotización oficial, con la intervención del Tesoro y del Banco Central, hay que esperar a ver qué pasa con el blue y otros dólares financieros.

Planteó que el poder de fuego viene de los dólares que han ido comprando más los que tienen del FMI, por lo que evaluó que hay margen para sostener el tipo de cambio hasta octubre.

Pero también advirtió que el problema es que se pierde la confianza. Y que habrá que ir monitoreando la evolución de las reservas, ya que hay que ver hasta dónde está dispuesto a intervenir el Gobierno y o si, más allá de la intención de no modificar las cosas, tiene que hacerlo.

Pese a eso, consideró poco probable que cambie el esquema actual de la banda de flotación.

“La diferencia (en el resultado de los comicios) fue tan grande que tambaleó el mercado. Que, obviamente, estaba descontando una derrota, pero no tan amplia. Por eso hoy bajaron las acciones y los bonos ”, señaló.

Qué podría pasar con las tasas y la inflación

Alonso señaló que el Banco Central ya venía interviniendo también en las tasas de cauciones, para que alrededor de un 45%. Señaló que tampoco pueden subir mucho más, porque ya no hay margen, por el impacto que tienen en el sector productivo.

“Podría ser una opción que dejen flotar un poco más las tasas, pero no lo veo como algo de largo plazo”, planteó.

En cuanto a lo que puede suceder en las próximas semanas, indicó que es de esperar mucha volatilidad. Y que se modificó el escenario, ya que el Gobierno había fijado el horizonte de octubre para poder avanzar en las reformas que ha anunciado, pero ahora ya no hay tanta certeza de que ganen, sino que tendrán que pelearla.

La inflación ha sido uno de los desvelos de la gestión nacional, que anhelaba llegar a esta época del año con un 1% anual. Alonso comentó que, si el dólar sube, muchos empiezan a actualizar las listas de precios, por lo que lo más probable es que se sobre caliente un poco.

Qué puede hacer un ahorrista

La economista dio algunas recomendaciones “para el simple mortal”. Es decir, aquella persona que tiene unos ahorros y quiere preservarlos en este contexto un poco revuelto.

En cuanto a la opción de comprar dólares, advirtió que el tipo de cambio ya pegó el salto, por lo que no es el mejor momento para salir a comprar, porque cuando sube mucho, suele achatarse un poco después.

Pero sumó que depende de cada persona y que la pregunta que debe hacerse es: “¿para qué quiero esa plata?”. Si la va a necesitar el mes que viene, una buena opción (aunque no su preferida) es un plazo fijo en pesos, que está pagando una buena tasa.

En cambio, si el ahorrista necesita dólares, puede seguir comprando, pero de a poco, para después promediar precios.

Acotó que, en este momento, lo importante es tener liquidez, pero no recomienda las billeteras virtuales o los fondos que se pueden rescatar el mismo día, porque su rendimiento es muy inferior al de otros instrumentos.

“Bonos que me gustan mucho para este momento, que los vengo recomendando desde el año pasado, son los que se ajustan por inflación, porque te cubren ante estos escenarios. O sea, vayan bien o mal las cosas, siempre vas a ganar, y están pagando veinte puntos por encima de la inflación”, detalló.

Precisó que hay unos a febrero de 2026, que tampoco es un plazo tan largo, y que son una buena opción para poner una parte de los ahorros.