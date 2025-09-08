Dólar hoy: la impactante cotización oficial tras la derrota de Milei en Buenos Aires

Tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , el dólar minorista cotiza este lunes 8 de septiembre a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una fuerte suba de $70 respecto al cierre del viernes, en la previa de las elecciones, y un nuevo récord nominal desde la salida del cepo en abril pasado.

Por otra parte, el dólar cotizaba para la venta a $1.457 en ICBC, a $1.460 en Galicia y a $1.450,13 en Santander , mientras que en Mercado Pago escalaba en $1.449,51 para la venta.

El techo de la banda cambiaria está fijado en $1.470 , punto a partir del cual el Banco Central queda habilitado a intervenir , aunque ya lo hizo la semana pasada.

El dólar cripto ya había anticipado el movimiento alcista de la mañana: apenas cerradas las urnas el domingo a la noche, se disparó por encima de los $1.450.

Tensión económica de cara a octubre

Un informe de JP Morgan había anticipado que si el peronismo ganaba por más de 5 puntos, el dólar escalaría hasta el límite de la banda. Con la victoria de la Fuerza Patria por 13 puntos sobre La Libertad Avanza, el pronóstico se cumplió.

Tras la derrota, el Gobierno habló de autocrítica pero al mismo tiempo ratificó el rumbo económico. El ministro Luis Caputo escribió anoche en X: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario ni en lo cambiario”.

Desde Wall Street, en cambio, las señales no fueron positivas. Analistas consultados por Clarín remarcaron que la derrota de Milei impactaría de forma negativa y mostraron preocupación por la actitud “hostil”, “intolerante” y “arrogante” que adjudican al Gobierno nacional.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.898 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.350

Venta: $1.370

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.384,53

Venta: $1.387,72

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.386,05

Venta: $ 1.389,79

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.