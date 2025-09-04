4 de septiembre de 2025 - 22:15

La inflación de agosto rondaría el 2,1%, según el relevamiento del BCRA

Se trata del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

REM: Analistas elevaron proyecciones y esperan inflación de 2,1% en agosto.

Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La inflación se ubicaría en 2,1% en agosto y cerrará 2025 con una variación interanual de 28,2%. Así consta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).

Consultoras y entidades financieras de Argentina participaron del REM, donde estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto. Se trata de un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior. Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0%.

Frente a estos pronósticos, el IPC superaría el 2% por primera vez en cuatro meses. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026.

En el relevamiento de agosto, el conjunto de analistas del REM estimó que el PIB trimestral ajustado por estacionalidad entre abril y junio habría crecido 0,1%, respecto al primer trimestre de 2025. Además proyectan que retroceda -0,3% en el tercer trimestre para luego volver a expandirse 0,6% en el cuarto trimestre.

En ese marco, para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 4,4% superior al promedio de 2024. De este modo, recortaron 0,6 puntos porcentuales las expectativas de crecimiento económico, que ya no esperan que llegue al 5%.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.362 por dólar para el promedio de septiembre de 2025. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.441/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 41,2%.

