El dólar cerró la jornada estable tras ser intervenido: a cuánto cotiza en cada banco

El dólar oficial cerró este jueves en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. En los bancos , el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.405.

Dante Moreno en Aconcagua Radio: "Hay una sospecha de que el gobierno no va a lograr sus objetivos en el mercado cambiario"

El Gobierno salió a frenar la suba del dólar y crece la tensión entre Caputo y los grandes bancos

“La continuidad (o no) del esquema de bandas cambiarias es un tema central, así como el impacto de las altas tasas de interés, que llevaron la morosidad crediticia a su nivel más alto en 16 años”, señaló Rava Bursátil.

En tanto , el dólar blue cotizó este jueves en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.843 millones.

Compra: $1.335

Venta: $1.375

Santander $1.340 / $1.380

Galicia $1.350 / $1.390

Macro $1.335 / $1.385

Patagonia $1.330 / $1.380

BBVA $1.340 / $1.380

Supervielle $1.344 / $1.384

ICBC $1.295 / $1.389

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.799,18 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.345

Venta: $1.365

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.377,04 (+$ 8,73)

Venta: $ 1.378,30 $ (+8,87)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 11.379,25 (-$ 18,13)

Venta: $ 1.382,13 (+$ 4,18)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.