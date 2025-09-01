Septiembre, mes de la primavera y de nuevos aumentos: todas las subas que tenés que agregar a tu presupuesto

El noveno mes del año arranca con subas en distintos rubros y todavía restan definiciones sobre el impacto en las tarifas de electricidad y gas.

Con el arranque de septiembre, como suele suceder con cada cambio de la "hoja del calendario", llegan aumentos que impactarán en el bolsillo de los hogares argentinos. Combustibles, alquileres, prepagas y los salarios del personal doméstico están entre los ya confirmados. Y todavía queda por definir cómo impactarán en las facturas los nuevos ajustes en la electricidad y el gas.

El escenario se da en un contexto de inflación en alza: en julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 1,9% y para agosto las consultoras privadas proyectan un dato que podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. Con este telón de fondo, las subas previstas para septiembre se ubican, en su mayoría, por debajo de ese rango, en línea con la estrategia oficial de consolidar la tendencia de desinflación.

Combustibles: nuevo ajuste impositivo A partir de hoy, entra en vigencia una nueva actualización parcial del impuesto a los combustibles. Para la nafta, el incremento será de $11,16 por litro, aunque el impacto final rondará los $9,83 debido al corte con bioetanol, lo que representa una suba cercana al 0,75% en los surtidores. En el caso del gasoil, la suba será de $14,19 por litro, con un efecto final de entre 0,75% y 1% en los precios al público, según lo que defina cada petrolera.

YPF anunció un incremento en el precio de los combustibles. Los Andes Alquileres: la actualización más baja del año Los contratos que aún se ajustan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en septiembre una suba del 50,3%. Si bien el porcentaje es elevado, muestra una desaceleración respecto de meses anteriores: 55,6% en agosto, 66,1% en julio y 80,6% en junio. En los primeros meses del año los incrementos habían sido mucho más altos, llegando a 190,7% en enero.

Servicio doméstico: aumento y bono El personal doméstico recibirá un incremento salarial del 1% este mes, junto con el tercer pago extraordinario pactado en paritarias. El bono será de $9.500 para quienes trabajan más de 16 horas semanales; de $6.000 para las de entre 12 y 16 horas; y de $4.000 para quienes cumplen hasta 12 horas.

Así, la remuneración mínima mensual de la quinta categoría, personal para tareas generales, alcanzará $374.544 con retiro y $416.486 sin retiro. Y el valor de la hora trabajada será de $3.052,99 y $3.294 respectivamente. ARCA anunció una nueva medida que beneficiará a personal de servicio doméstico Prepagas: suba moderada en las cuotas Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de entre 1,4% y 1,9% en septiembre, que también alcanzarán a los copagos. Según las prepagas, el ajuste responde al incremento de los costos del sistema de salud, aunque la suba se mantiene en niveles similares o inferiores a la inflación de julio. Servicios públicos: electricidad y gas Para la luz y el gas, el panorama aún no está definido. En el caso de la energía eléctrica, se anticipa un descuento de 0,5% en los precios mayoristas, pero resta conocer cómo se trasladará a las boletas finales. En el gas, el precio mayorista tendrá una baja de 5,49%, aunque la combinación con los aumentos de transporte y distribución podría derivar en facturas con subas cercanas al 2%.