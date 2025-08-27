27 de agosto de 2025 - 21:40

Tomá nota: este es el salario que niñeras y cuidadores de adultos cobrarán en septiembre 2025

En septiembre de 2025, las niñeras y cuidadores de adultos reciben un aumento del 1% y un bono extraordinario que compensa los meses sin ajustes previos.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Las niñeras reciben un aumento del 1% en septiembre

El incremento para las niñeras y cuidadores de adultos combina el ajuste del 1% en septiembre, en los salarios con una suma no remunerativa, que se paga en julio, agosto y septiembre para cubrir la falta de aumentos entre febrero y junio. Aplica tanto a quienes trabajan por hora como a los que tienen esquema mensual.

Aunque el acuerdo paritario aún no fue homologado por el Gobierno, la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) publicó los valores de referencia que sirven como guía hasta la próxima negociación.

Aunque el acuerdo aún no está homologado por el Gobierno, estos valores funcionan como referencia de pago, hasta que se concrete una nueva negociación.

Salarios por hora

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales:

  • Con retiro: $3.293,99 por hora
  • Sin retiro: $3.683,21 por hora

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salarios mensuales

Para quienes trabajan 24 horas o más semanales:

  • Mensual con retiro: $416.485,63
  • Mensual sin retiro: $464.129,59

Estas cifras aplican a los trabajadores bajo el régimen de la ley n° 26.844 que laboren 24 horas o más por semana para un mismo empleador, calculándose de manera proporcional a las horas realmente trabajadas.

Los montos indicados corresponden únicamente al salario básico; el empleador debe añadir los pagos por antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

Bono extraordinario

Se paga una única vez en julio, agosto y septiembre de 2025:

  • 0 a 12 horas semanales: $4.000
  • 12 a 16 horas: $6.000
  • Más de 16 horas y personal sin retiro: $9.500

Cómo registrar a los trabajadores en ARCA

Todos los empleadores deben inscribir a sus trabajadores en ARCA, sin importar modalidad o cantidad de horas. El registro se hace de forma virtual con clave fiscal. Se cargan los datos del empleado, domicilio, tipo de trabajo, horas semanales, remuneración y domicilio laboral, y se verifica toda la información antes de finalizar el trámite.

