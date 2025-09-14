14 de septiembre de 2025 - 11:45

En un acto de Vox, Milei habló sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Es una prueba más de qué es la izquierda"

Mediante un video, el presidente participó en el evento “Viva Europa 2025” organizado por Vox, donde definió a Kirk como un “mártir de la libertad”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei participó este domingo, de manera virtual, en el evento “Viva Europa 2025” organizado en Madrid por Vox, el partido que lidera su aliado político Santiago Abascal.

En principio se había confirmado su asistencia presencial, pero el mandatario canceló el viaje tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las crecientes tensiones internas en su gobierno.

Qué dijo Milei sobre el asesinato de Kirk

Desde la Casa Rosada de fondo, Milei leyó un discurso de menos de cinco minutos en el que agradeció a Abascal “por estar siempre, aun cuando todos me daban la espalda”. Luego centró sus palabras en el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, al que definió como un “mártir de la libertad”.

“Lamentablemente, este hecho (el asesinato) solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento”, expresó Milei, y añadió: "Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”.

“Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, sumó Milei sobre el asesinato.

“En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos", reflexionó.

Finalmente cerró su mensaje: “¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriotas! ¡Viva la libertad, carajo!”.

