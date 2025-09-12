Tyler Robinson, acusado de matar a Charlie Kirk, fue entregado por su propio padre a la Policía

Investigadores hallaron inscripciones en las balas con consignas de odio y confirmaron que el acusado había planificado el ataque en un campus de Orem.

La policía de Estados Unidos detuvo a Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk, luego de que su propia familia lo identificara y colaborara con las autoridades. El arresto se produjo en el condado de Washington, Utah, tras una investigación que reveló que el sospechoso había marcado balas con mensajes de odio.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en conferencia de prensa que un familiar de Robinson confesó a un amigo lo ocurrido, y este último dio aviso a la oficina del sheriff local. Finalmente, el padre del sospechoso reconoció a su hijo en las fotografías difundidas por el FBI y, con ayuda de un pastor religioso, facilitó la entrega.

“Robinson les había confesado que había cometido el ataque”, afirmó Cox, quien agradeció a la familia del acusado por “hacer lo correcto”. El gobernador compareció horas después de que el presidente Donald Trump confirmara el arresto en una entrevista con Fox News.

Según fuentes de seguridad citadas por CNN, Robinson había escrito en las municiones consignas como "Hey, fascista, cógelo", un fragmento de la canción antifascista Bella Ciao y frases como "si estás leyendo esto, eres gay". Estos mensajes reforzaron la hipótesis de un crimen motivado por animadversión política.

Investigadores confirmaron que Robinson ya había mostrado en los últimos años un creciente rechazo hacia las ideas de Kirk. Incluso, había comentado a su entorno que el activista participaría en un acto en el campus de Orem, donde finalmente ocurrió el asesinato.