Hallazgo de posibles rastros de vida en Marte: cuándo y cómo llegarán las muestras a la Tierra

La noticia de que una roca recogida por el rover Perseverance de la NASA podría albergar indicios de antigua vida en Marte , provocó un amplio debate tanto en la comunidad científica como en el ámbito político.

Los expertos coinciden en que sólo mediante un estudio detallado en laboratorios terrestres será posible determinar si esas señales provienen de restos biológicos o si, por el contrario, son el resultado de procesos puramente geológicos.

A pesar del entusiasmo generado, el anuncio fue recibido con precaución . Los evaluadores del artículo no encontraron motivos suficientes para descartar la posibilidad de un origen biológico, aunque tampoco pudieron excluir explicaciones no relacionadas con la vida, como reacciones químicas sin intervención de organismos vivos.

Katie Stack Morgan , del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA , resumió esta postura cautelosa con una frase que captura el enfoque reservado de la ciencia ante hallazgos de este tipo: “Las afirmaciones astrobiológicas, en particular las relacionadas con el posible descubrimiento de vida extraterrestre en el pasado, requieren evidencia extraordinaria”.

Para obtener esa evidencia, es indispensable que las muestras reunidas por Perseverance sean traídas de vuelta a la Tierra , una tarea que va más allá del ámbito científico y que implica desafíos políticos y financieros considerables.

El retorno de material marciano se ha transformado en uno de los objetivos más ambiciosos. Sin embargo, su continuidad se ve amenazada por factores como los altos costos, las limitaciones tecnológicas actuales y las decisiones estratégicas de cada gobierno estadounidense.

El programa Mars Sample Return (MSR), impulsado en colaboración por la NASA y la Agencia Espacial Europea, ha sido objeto de cuestionamientos, sobre todo después de que una comisión independiente estimara que su ejecución podría costar hasta 11.000 millones de dólares y que las primeras muestras no regresarían antes de 2040.

Las alternativas para abaratar la misión de la NASA

Actualmente, la NASA analiza dos opciones para simplificar y reducir los costos de una futura misión a Marte, prevista para la década de 2030.

La primera alternativa se basa en una tecnología ya comprobada: el sistema de grúa aérea, utilizado exitosamente para el aterrizaje de los rovers Curiosity en 2012 y Perseverance en 2021. Este método combina un escudo térmico, paracaídas y retrocohetes que desaceleran la nave antes de que un cable resistente descienda el vehículo suavemente hasta el suelo marciano.

La segunda opción contempla la participación del sector privado. Empresas como SpaceX o Blue Origin podrían encargarse de desarrollar plataformas capaces de transportar módulos de carga pesada hacia Marte.

Ambas propuestas buscan enfrentar uno de los principales desafíos que plantea la atmósfera marciana. Esta es lo suficientemente densa como para provocar la destrucción de una nave sin protección, pero no lo bastante como para permitir un frenado eficaz solo con paracaídas. Por eso, cualquier maniobra de descenso requiere soluciones sofisticadas, que combinan escudos térmicos, propulsores y sistemas mecánicos de alta precisión.

Las nuevas ideas impulsadas por la NASA y sus aliados también persiguen una mayor eficiencia. En lugar de un gran Vehículo de Ascenso a Marte, se propone una versión más compacta y eficaz.

Según Nicky Fox, especialista de la NASA, estos ajustes permitirían traer las muestras marcianas entre los años 2035 y 2039, con un presupuesto estimado entre 5.500 y 7.700 millones de dólares, considerablemente menor al del plan original.

Para la comunidad científica, recuperar esas muestras es fundamental. Solo así se podrá pasar de las hipótesis a la evidencia concreta. Confirmar que hubo vida en Marte no solo revolucionaría la astrobiología, sino que tendría profundas implicancias filosóficas y culturales para toda la humanidad.