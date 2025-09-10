Quién era Charlie Kirk, el activista aliado a Trump que murió tras ser baleado en un acto

Charlie Kirk , director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello en un acto en una universidad de Utah, en Estados Unidos .

Llega el vuelo de argentinos deportados por Trump: por qué Milei no protestó y de qué se los acusa

El presidente Donald Trump se lamentó tras la noticia a través de un posteo en Truth Social. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”, expresó.

En algunos videos compartidos en redes sociales se observa a Kirk hablando dentro de una carpa blanca con los lemas “The Americans Comeback” y “Prove Me Wrong”, en el campus de la Utah Valley University.

En las grabaciones se escucha un disparo y se observa cómo el joven dirigente se lleva la mano al cuello mientras un chorro de sangre sale de su cuerpo . El público advirtió rápidamente el disparo y reaccionó con gritos y corridas.

El evento ya había provocado tensiones dentro de la comunidad académica. Una solicitud para evitar la participación de Kirk logró reunir cerca de mil firmas; sin embargo, la institución respaldó la realización del acto , apelando a la Primera Enmienda y a su compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo abierto.

Este episodio se enmarca dentro de un aumento en los actos de violencia política en Estados Unidos. Entre los incidentes recientes se encuentran el asesinato de una legisladora de Minnesota junto a su esposo en junio, así como el incendio de la residencia del gobernador de Pensilvania. El hecho más impactante ocurrió el año pasado, con el intento de asesinato contra Trump durante un mitin electoral.

Quién era Charlie Kirk

Kirk era un dirigente político y comunicador estadounidense identificado con el sector más conservador del Partido Republicano. Nacido en 1993 en Wheeling, Illinois, se dio a conocer como fundador y referente de Turning Point USA, una organización juvenil creada en 2012 en las afueras de Chicago, cuando solo tenía 18 años.

Charlie Kirk

En colaboración con el activista William Montgomery, Kirk promovió este proyecto con el objetivo de introducir en los campus universitarios una agenda centrada en la reducción de impuestos, un gobierno con competencias limitadas y la defensa de los valores tradicionales.

Aunque en sus inicios enfrentó dificultades, el impulso personal de Kirk, sumado al respaldo de destacados financiadores del movimiento conservador, le otorgaron visibilidad a nivel nacional. Su estilo confrontativo frente a sectores progresistas dentro del ámbito académico lo posicionó como una figura clave en la llamada "guerra cultural" y le aseguró presencia en los medios de comunicación.

Con la llegada de Donald Trump a la escena política del Partido Republicano, Turning Point no tardó en alinearse con el empresario. Kirk estableció una relación directa con la familia del actual presidente, colaborando estrechamente con Donald Trump Jr. durante la campaña de 2016 y consolidándose como uno de los portavoces juveniles más destacados del movimiento trumpista.

Desde entonces, ha tenido una presencia constante en conferencias, eventos partidarios y programas de televisión, donde ha defendido con firmeza la agenda conservadora y ha lanzado fuertes críticas contra los demócratas y la izquierda.