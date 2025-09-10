Donald Trump afirmó que la presunta carta a Jeffrey Epstein "es un asunto cerrado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , evitó este martes confirmar si fue él quien redactó una carta con contenido sexualmente explícito que, según se alega, fue enviada en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

"No comento algo que es un tema zanjado", declaró durante una llamada telefónica con la cadena NBC News. "Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado", insistió el líder republicano.

El asunto resurgió luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. divulgara el lunes una imagen de la mencionada carta, cuya existencia ya había sido revelada previamente por The Wall Street Journal.

Esta carta forma parte del denominado "libro de cumpleaños" que fue entregado a Epstein por sus 50 años , el cual fue facilitado por el Gobierno al Congreso.

La carta atribuida a Trump contiene una supuesta conversación inventada entre él y Epstein, acompañada por un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, así como una firma manuscrita con el nombre "Donald" , que guarda un gran parecido con la firma habitual del entonces presidente. Trump ha negado enfáticamente ser el autor del documento, argumentando que no posee habilidades para el dibujo.

Luego de que se hiciera pública la situación, el vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich negó que la firma de la carta fuera del mandatario y la comparó con imágenes de otras rúbricas más recientes.

En todos los documentos examinados, enviados a funcionarios de Nueva York y al exalcalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump utilizó únicamente su nombre de pila al firmar, sin añadir su apellido ni iniciales —una práctica que suele reservar para comunicaciones personales—, y añadió una distintiva línea larga al final de su nombre, un detalle muy parecido al que aparece en la firma del mensaje dirigido a Epstein.

La entrega de documentos relacionados con el llamado archivo Epstein al Congreso de Estados Unidos se produjo tras varias semanas de fuerte tensión entre los simpatizantes del expresidente Donald Trump. Esta reacción se desató después de que, en julio, el Departamento de Justicia anunciara que no se revelaría más información sobre Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019.

Esta decisión provocó indignación dentro del movimiento MAGA ("Make America Great Again"), cuyas bases creen en teorías —alentadas por el propio Trump— que afirman que entre los clientes de Epstein se encontraban figuras influyentes del mundo político y económico.