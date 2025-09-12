Según los reportes, el joven de 22 años tenía rechazo por el activista de Trump, se acercó a la Universidad de Utah y disparó. Fue entregado por el padre.

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

El caso del asesinato de Charlie Kirk sumó en las últimas horas un giro clave: el sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, oriundo de Washington, Utah. Según informaron las autoridades, el joven fue entregado a la policía por su propio padre y un ministro local, luego de que el FBI difundiera imágenes del tirador.

Tyler Robinson está acusado de matar a Charlie Kirk en Utah El arresto se produjo tras una intensa búsqueda en la que incluso el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió colaboración ciudadana. Kirk, de 31 años y figura central del conservadurismo estadounidense, murió el miércoles mientras hablaba frente a estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk Web Durante una conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, mostró un video en el que se ve al atacante corriendo por el techo del edificio desde donde se efectuó el disparo, cayendo al suelo y huyendo hacia una zona boscosa. Allí los investigadores encontraron un rifle de alto poder.

El dato no tardó en aparecer: Robinson, según las autoridades, se había vuelto “más político” en los últimos años y expresaba con frecuencia su rechazo hacia las ideas de Kirk. Como estudiante, tenía calificaciones brillantes.

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk Web El gobernador Cox reveló que, en una cena familiar reciente, el sospechoso comentó que Kirk -conservador y militante de Trump- visitaría Utah y que, en su opinión, Robinson “estaba lleno de odio y difundía odio”.