Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

El caso del asesinato de Charlie Kirk sumó en las últimas horas un giro clave: el sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, oriundo de Washington, Utah. Según informaron las autoridades, el joven fue entregado a la policía por su propio padre y un ministro local, luego de que el FBI difundiera imágenes del tirador.
Tyler Robinson está acusado de matar a Charlie Kirk en Utah
El arresto se produjo tras una intensa búsqueda en la que incluso el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió colaboración ciudadana. Kirk, de 31 años y figura central del conservadurismo estadounidense, murió el miércoles mientras hablaba frente a estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.
Quién es Tyler Robinson, el joven detenido por asesinar a Charlie Kirk
Durante una conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, mostró un video en el que se ve al atacante corriendo por el techo del edificio desde donde se efectuó el disparo, cayendo al suelo y huyendo hacia una zona boscosa. Allí los investigadores encontraron un rifle de alto poder.
El dato no tardó en aparecer: Robinson, según las autoridades, se había vuelto “más político” en los últimos años y expresaba con frecuencia su rechazo hacia las ideas de Kirk. Como estudiante, tenía calificaciones brillantes.
El gobernador Cox reveló que, en una cena familiar reciente, el sospechoso comentó que Kirk -conservador y militante de Trump- visitaría Utah y que, en su opinión, Robinson “estaba lleno de odio y difundía odio”.
Los indicios hallados en la escena del crimen refuerzan esa lectura ideológica. Los casquillos de bala encontrados llevaban inscripciones extrañas: el disparado decía “Observa bulto ¡Ay! ¿Qué es esto?”.
El FBI difundió imágenes del asesino de Charlie Kirk
De los tres cartuchos sin usar, uno llevaba grabado “¡Oye, fascista! ¡Atrapa!”, acompañado de símbolos en forma de flechas; otro citaba el himno partisano italiano con la frase “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”; y el tercero contenía un mensaje burlesco: “Si lees esto eres gay jajaja”.
El FBI había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información que llevara a la captura del asesino, a quien describían como un hombre en edad universitaria.
Finalmente, la detención llegó gracias a un gesto de su entorno más cercano, lo que confirma el desconcierto y la fractura interna que dejó un crimen con profundas connotaciones políticas.
Si es hallado culpable, ¿Tyler Robinson recibirá pena de muerte?
Trump dijo esta mañana, al confirmar el arresto del asesino de Kirk: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte". Esta sentencia es legal en el estado de Utah, donde sucedió el ataque letal.
Además de Nevada y Carolina del Sur, Utah aporta como dato curioso que es el único estado que utilizó alguna vez el pelotón de fusilamiento. No obstante, el método principal es la inyección letal, concretado generalmente en el Centro Correccional Estatal en Salt Lake City.