Colgado del techo, así huyó el asesino de Charlie Kirk: el video y la recompensa del FBI

Las autoridades de Estados Unidos reforzaron el operativo de búsqueda del tirador que mató al activista conservador Charlie Kirk en Utah. En una conferencia de prensa, difundieron nuevas imágenes y solicitaron colaboración ciudadana, al tiempo que anunciaron una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que permita dar con el sospechoso.

La furia de Milei porque mataron a Charlie Kirk: "La izquierda es un fenómeno violento lleno de odio"

En las grabaciones, tomadas desde una cámara del estacionamiento de la Universidad de Utah, se observa a un individuo vestido de negro que desciende desde el techo de un edificio y escapa hacia una autopista cercana.

Otro registro muestra a la misma persona con sombrero, lentes de sol y una camisa negra de manga larga, saltando desde un tejado antes de huir.

Los investigadores hallaron una huella de palma, una pisada y un rifle de caza de alta potencia en una zona boscosa cercana a la ruta de escape, aunque aún no identificaron sospechosos ni determinaron el motivo del ataque.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, se mostró contundente al reclamar ayuda: “No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público”.

Según detalló, el FBI ya recibió más de 7.000 pistas. Cox alertó, además, sobre la propagación de versiones falsas en redes sociales: “Nuestros adversarios quieren violencia. Tenemos bots de Rusia, China y de todo el mundo que intentan difundir desinformación”.

Reacciones políticas y funeral de Charlie Kirk en Arizona

El asesinato de Kirk, aliado cercano de Donald Trump y fundador de Turning Point USA, generó condena bipartidista en Washington y renovó el debate sobre la violencia política en el país. Famoso en las redes sociales, el fallecido era partidario de la portación de armas y tenía un discurso violento en contra de los inmigrantes, las mujeres y las personas del colectivo LGBTQI+.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah.

El cuerpo del activista fue trasladado a Arizona a bordo del Air Force Two, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance y su esposa, quienes escoltaron a la viuda de Kirk, Erika.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de organización y convocatoria de Charlie”, escribió Vance en redes sociales, resaltando el rol del activista para captar el voto joven y conservador para Trump en las últimas elecciones.

Charlie Kirk Quién era Charlie Kirk, el activista cercano a Trump baleado en Estados Unidos EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El líder republicano aseguró que otorgará póstumamente a Kirk la Medalla de la Libertad. También afirmó que se están logrando “grandes progresos” en la investigación y prometió identificar a quienes contribuyeron a la “atrocidad”.

Un día después de responsabilizar a “la izquierda radical” por el asesinato, Trump adoptó un tono más moderado y pidió a sus seguidores que no respondan con violencia.