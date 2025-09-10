Difunden videos que mostrarían al tirador que asesinó a Charlie Kirk

El activista conservador y aliado de Donald Trump murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en Utah. La investigación sigue abierta y sin detenidos.

Charlie Kirk (31), activista conservador y director de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles. El hecho ocurrió durante un acto en la Utah Valley University (UVU), Estados Unidos.

Ahora surgen nuevos videos difundidos en redes sociales, que se convirtieron en las principales pistas para identificar al presunto tirador. Los registros fueron compartidos en la red social X por Blake Spendley, exanalista del Center for Naval Analyses e investigador de Hunterbrook Media.

Embed Newly posted footage shows what appears to be an individual on the roof of the Losee Center at UVU in the moments before Charlie Kirk was shot. pic.twitter.com/6LaIyepVf3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025 Las imágenes revelan a una persona en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados. Otras cámaras también captaron la escena, donde se observa el Hall of Flags (Salón de las Banderas) y una figura corriendo por la azotea tras el disparo.