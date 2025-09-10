10 de septiembre de 2025 - 22:56

Difunden videos que mostrarían al tirador que asesinó a Charlie Kirk

El activista conservador y aliado de Donald Trump murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en Utah. La investigación sigue abierta y sin detenidos.

El supuesto tirador de Charlie Kirk.
El supuesto tirador de Charlie Kirk.

Foto:

redes
Por Redacción

Charlie Kirk (31), activista conservador y director de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles. El hecho ocurrió durante un acto en la Utah Valley University (UVU), Estados Unidos.

Leé además

Quién era Charlie Kirk, el activista cercano a Trump baleado en Estados Unidos 

Quién era Charlie Kirk, el activista aliado a Trump que murió tras ser baleado en un acto

Por Redacción Mundo
El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad. 

Asesinaron de un tiro a un activista aliado a Donald Trump durante un evento universitario: impactante video

Por Redacción Mundo

Ahora surgen nuevos videos difundidos en redes sociales, que se convirtieron en las principales pistas para identificar al presunto tirador. Los registros fueron compartidos en la red social X por Blake Spendley, exanalista del Center for Naval Analyses e investigador de Hunterbrook Media.

Embed

Las imágenes revelan a una persona en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados. Otras cámaras también captaron la escena, donde se observa el Hall of Flags (Salón de las Banderas) y una figura corriendo por la azotea tras el disparo.

Cabe mencionar que estas imágenes coincidirían con la versión policial inicial que señalaba que el atacante habría disparado desde unos 200 metros de distancia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no confirmaron la autenticidad de los videos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tragedia: una nina de 14 anos asesino de una punalada a su vecina en medio de una disputa familiar

Tragedia: una niña de 14 años asesinó de una puñalada a su vecina en medio de una disputa familiar

Por Redacción Policiales
Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

Por Redacción Policiales
Brutal asesinato a una refugiada ucraniana en un tren de Estados Unidos

Imágenes sensibles: brutal asesinato a una refugiada ucraniana en un tren de Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Se espera el resultado de la necropsia que  realiza el  Cuerpo Médico. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Cuerpo calcinado en Guaymallén: las quemaduras dificultan establecer la identidad de la víctima

Por Redacción Policiales