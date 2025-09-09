Cuerpo calcinado en Guaymallén: las quemaduras dificultan establecer la identidad de la víctima

Personal del Cuerpo Médico Forense trabaja para establecer la identidad del hombre encontrado sin vida, incinerado, en un descampado de Guaymallén y también para establecer la causa de la muerte, ya que se trata de un homicidio.

Esta mañana, los peritos del Cuerpo Médico Forense trabajaban a contrarreloj, tratando de establecer la identidad de la víctima. Y para ello ensayaban distintas técnicas, intentando conseguir huellas dactilares del cadáver para poder cotejarlo luego con los archivos y así establecer la identidad. Pero el trabajo no era fácil dado que gran parte del cuerpo está incinerado.

Esa fue la actividad inicial de los médicos esta mañana y luego trabajaron para poder establecer la causa de la muerte que, en principio podría. ser por una herida de arma blanca, aunque todavía no se dio a conocer el adelanto de la pericia.

Por otra parte, los investigadores chequeaban cámaras de seguridad de zona para ver si lograban dar con los sujetos que dejaron el cuerpo en el lugar y se marcharon, ya que todo hace pensar que fue asesinado en otro lugar y luego trasladado envuelto en una tela.

Ayer, minutos antes a las 18.45, un vecino de la zona, denunció al 911 que en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén, se encontraba el cuerpo de un hombre que se estaba quemando.

Personal de la Comisaría Novena se desplazó al lugar ubicado a unos 100 metros hacia el este de calle Victoria y observaron que había un cuerpo que aparentemente era de sexo masculino parcialmente incinerado, arrojando humo y en posición de cúbito dorsal.

En un principio fuentes policiales indicaron que, tras la inspección inicial de la escena, no se hallaron huellas que sugirieran la participación de terceros en el hecho por lo que se trabajó con la hipótesis de un posible suicido. También se informó que la víctima, que aún permanece sin identificar, tenía en una de sus manos una “especie de recipiente”.

Sin embargo, el informe preliminar de Policía Científica que trabajó en la escena del crimen determinó minutos más tarde que se trataba de un homicidio ya que el cuerpo presentaba heridas que corresponden a puñaladas.

Además, se cree que el crimen ocurrió en otro lugar y luego el cuerpo quemado fue llevado hasta el lugar donde se lo encontró. A pesar de los primeros hallazgos, los investigadores continúan analizando todos los elementos e indicios para determinar las circunstancias exactas del deceso.