Muerte de una niña de 3 años en Guaymallén: ¿homicidio culposo o muerte accidental?

La Fiscalía de Tránsito espera el informe de la Policía Científica para poder establecer la carátula de la investigación por la muerte de una niña de 3 años que falleció luego de ser aplastada por una pared que se derrumbó, tras ser impactada por un motociclista .

Tragedia en Guaymallén: una nena de 3 años murió aplastada por una pared que derribó una moto tras un choque

Los peritos que ayer llegaron al barrio Lihué de Guaymallén deberán establecer la mecánica del hecho, es decir cómo se produjo el accidente , para que luego el fiscal Fernando Giunta establezca si se trata de un homicidio culposo o bien en una muerte accidental.

Es que el motociclista no atropelló a la pequeña, sino que fue la pared la que terminó lesionándola, cuando ella estaba dentro de la propiedad.

Un lamentable hecho se desencadenó ayer por tarde, cerca de las 15, en una vivienda ubicada en la calle Colón. Según las primeras investigaciones, la pared que funcionaba como cierre perimetral de la casa se derrumbó producto del fuerte impacto de una moto marca Guerrera, modelo 110CC.

La pequeña se encontraba cerca de esta estructura y sufrió graves heridas y severas lesiones al quedar aplastada por los escombros.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato en un auto al hospital Notti, donde a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su deceso.

El conductor de la motocicleta, un joven de 28 años, explicó a la policía que circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste a este cuando, al llegar a la intersección con calle Colón, donde habría sido chocado por un vehículo que no pudo identificar con exactitud. Esta colisión provocó que perdiera el control de su rodado e impactara contra la pared de la vivienda.

Tras el suceso, el conductor de la motocicleta fue reducido y posteriormente trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. Se reportó que familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, luego de accidente

El caso recayó inicialmente en la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, y luego quedó bajo la órbita del fiscal de Tránsito Fernando Giunta.

Personal de Defensa Civil también se hizo presente en el lugar para analizar si existían mayores daños estructurales en el inmueble afectado. Los motivos exactos que llevaron a la colisión son aún materia de investigación.