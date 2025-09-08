Lo que dejó el incendio en la feria de Guaymallén: dos sospechosos, cuatro galpones arrasados y una bombera herida

La Justicia investiga si fue intencional el incendio del sábado que arrasó con cuatro galpones y dejó herida a una bombera en la feria de Guaymallén . Hubo pérdidas millonarias para los comerciantes del predio.

Impactante incendio en la Feria de Guaymallén afectó a varios galpones

Se prendió fuego un conventillo de La Boca donde vivían 13 familias: un muerto y ocho heridos

El violento siniestro se desató en el mercado cooperativo ubicado en calles Gutemberg y Sarmiento alrededor de las 19.45 y obligó rápidamente a un amplio despliegue de las dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, junto a voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén , Luján y Barriales. También colaboró Defensa Civil.

En medio de las tareas, en el sector norte de la feria se produjo el derrumbe de un techo , lo que provocó la caída de un portón metálico sobre una auxiliar de policía de 38 años, perteneciente al Cuartel Central de Bomberos .

La mujer fue asistida por el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), diagnosticada con politraumatismos por aplastamiento y trasladada al hospital del Carmen , donde recibió curaciones y fue dada de alta.

Tras varias horas de trabajo de los bomberos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que el incendio ocasionó daños totales en cuatro galpones de la feria y provocó la destrucción de cámaras frigoríficas, autoelevadores, camiones y mercadería.

Según el detalle preliminar, las pérdidas fueron:

Galpón 1: una cámara frigorífica, un autoelevador y mercaderías varias.

Galpón 2: tres autoelevadores y pallets vacíos.

Galpón 3: dos camiones, dos autoelevadores, mercaderías y una cámara de frío.

Galpón 4: dos autoelevadores, una cámara frigorífica, mercadería y bobinas de papel.

Continúa el incendio en la Feria de Guaymallén: se movilizan más bomberos de otros departamentos



Un llamado de vecinos alertó sobre abundantes llamas en el interior de la Feria de Guaymallén, ubicada en calle Gutemberg y Sarmiento. De inmediato, personal policial llegó al… pic.twitter.com/XLITZKyas4 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) September 7, 2025

Fue intencional el incendio en la feria de Guaymallén

Fuentes judiciales confirmaron que las cámaras de seguridad internas registraron a dos hombres iniciando el fuego de manera intencional antes de escapar saltando una medianera.

Por directivas del ayudante fiscal Rafael Amadei, en el lugar trabajaron personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Delitos Tecnológicos para preservar la prueba.

Tras intensas labores con siete frentes de ataque, el incendio fue contenido y se realizaron tareas de enfriamiento. La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de la investigación.