Se incendió un taller mecánico y un hombre sufrió graves quemaduras

La víctima permanece internada en el hospital Lagomaggiore con quemaduras de tipo A y B tras el siniestro.

Godoy Cruz: se incendió un taller mecánico y un hombre resultó con graves quemaduras

Un incendio se desató esta tarde en un taller mecánico ubicado en calle Lavalle al 1300, en el departamento de Godoy Cruz, dejando como saldo un hombre de 32 años con quemaduras de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando vecinos alertaron al 911 al observar humo saliendo del interior del inmueble. Personal de la Comisaría 40° y bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar.

Al llegar, encontraron el taller cerrado, por lo que debieron forzar la entrada para ingresar y combatir el fuego.

En el interior fue hallada la víctima de 32 años, quien presentaba quemaduras de tipo A y B en el rostro, las manos y las piernas. Debido a las graves heridas, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado.

Según las primeras averiguaciones, el siniestro se habría originado por un desperfecto mecánico en una motocicleta, lo que habría provocado el inicio del fuego justo cuando el hombre intentaba sacarla del lugar.