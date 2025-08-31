Encontraron dos jubilados muertos en Lavalle e investigan intoxicación por monóxido tras un incendio

Ocurrió sobre Ruta 24, a un kilómetro al sur de calle Chacón. Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha (72) y Guillermo Barrera (79).

Un trágico hecho ocurrió este domingo en Lavalle, donde dos jubilados perdieron la vida tras un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre Ruta 24, a un kilómetro al sur de calle Chacón. Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha, de 72 años, y Guillermo Barrera, de 79.

De acuerdo al parte oficial, un llamado al 911 alertó sobre la situación y la posible existencia de fallecidos en el lugar. Al arribar, efectivos de la Comisaría 17ª se entrevistaron con familiares y vecinos, quienes indicaron que durante la noche se había prendido fuego el frente de la casa.

Lavalle Dos personas perdieron la vida en Lavalle. Prensa Seguridad Mendoza Al ingresar al inmueble en horas de la mañana, la policía constató que las dos personas mayores estaban sin vida: uno de ellos en el dormitorio y el otro en el baño. Si bien no se observaron lesiones compatibles con quemaduras, los investigadores presumen que la causa del deceso habría sido una intoxicación por monóxido de carbono.

El ayudante fiscal de turno ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes, además de las pericias de Policía Científica y del personal de Bomberos del Cuartel Central.