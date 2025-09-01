1 de septiembre de 2025 - 08:18

Se le prendió fuego la casa y terminó con el 70% de su cuerpo quemado en Las Heras

El hombre se encuentra en estado crítico. Fue llevado al hospital Lagomaggiore, donde quedó internado.

Incendio en Las Heras dejó a un hombre con graves quemaduras en su cuerpo

Los Andes | Redacción Policiales
Un hombre resultó gravemente quemado y se encuentra en estado crítico por un incendio en su casa, ocurrido esta madrugada en Las Heras.

Según fuentes policiales, el siniestro se desató temprano este lunes en una vivienda de calle San Martín al 6.900, en el barrio Matheu, donde el hombre reside solo.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de Guaymallén, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas linderas.

El hombre, que sufrió quemaduras de tipo B en el 70% de su cuerpo (brazos, pies y parte de la cara), fue trasladado por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) al hospital Lagomaggiore, donde quedó internado con pronóstico reservado y en estado crítico.

Se investigan las causas del incendio.

