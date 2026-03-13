Bomberos de San Martín denunciaron que el 911 no los convocó al incendio del Casino: "Llegamos por llamados de vecinos"

La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” informó que el cuerpo de la jurisdicción no fue convocado por el sistema de despacho de emergencias 911 durante el incendio de grandes proporciones ocurrido el 11 de marzo en el complejo Tótem Boulevard, que destruyó totalmente el casino del departamento de San Martín.

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Según indicaron desde la institución, pese a la magnitud del siniestro y a la visibilidad de la columna de humo desde distintos puntos del departamento, el cuartel local no recibió el despacho oficial para intervenir en el operativo.

La intervención de los bomberos voluntarios se produjo luego de recibir llamados de vecinos que alertaban sobre la situación. Ante esa información, el cuartel decidió movilizar el móvil 07 con una dotación de seis bomberos, que arribó al lugar alrededor de las 16.35.

Al llegar al complejo, los voluntarios constataron que personal de Bomberos de la Policía de Mendoza , perteneciente al Cuartel Central, ya se encontraba trabajando en el combate del fuego y utilizando un hidrante ubicado en las inmediaciones del sector de Santa Elena.

Desde la institución señalaron que al intentar sumarse al operativo se registraron situaciones que dificultaron el trabajo de la dotación. Entre ellas mencionaron la manipulación de líneas de ataque que estaban siendo utilizadas por bomberos que operaban en el interior de la estructura afectada.

Como consecuencia de esas maniobras, una bombero voluntaria resultó lesionada durante la intervención.

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La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” recordó además que el cuartel cuenta actualmente con 45 bomberos voluntarios y seis unidades operativas equipadas para responder a emergencias dentro del departamento.

Ante lo ocurrido, la institución informó que elevará un informe a las autoridades competentes y hará pública la situación. También comunicó que se declarará en estado de protesta y solicitará la revisión de los mecanismos de coordinación del sistema de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con la información recabada por la entidad, otros cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Zona Este tampoco habrían sido desplazados inicialmente por el sistema de emergencias durante el desarrollo del operativo, lo que generó preocupación entre las instituciones de la región.

Ante lo ocurrido, la Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” informó que elevará el informe correspondiente a las autoridades competentes, hará pública la situación y se declarará en estado de protesta, solicitando además que se revisen los mecanismos de coordinación del sistema de respuesta ante emergencias.

Asimismo, desde la institución señalaron que según la información recabada, otros cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Zona Este tampoco habrían sido desplazados inicialmente por el sistema de emergencias, situación que genera preocupación dentro de las instituciones de la región y que podría evidenciar fallas en el sistema de despacho durante el desarrollo del operativo.