Murió un motociclista de 18 años tras chocar con un camión en Palmira

El hecho ocurrió en la intersección de Carril Chimbas y Espejo, cuando un camión giró y fue impactado por una motocicleta. La víctima, de 18 años, murió horas después en el hospital.

Murió un joven tras un choque entre una moto y un camión en Palmira

Un joven de 18 años falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la noche del lunes en el distrito de Palmira, en San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 23.50 en la intersección de Carril Chimbas y calle Espejo, bajo jurisdicción de la Comisaría 28°. Por causas que son materia de investigación, un camión marca Volvo, conducido por un hombre de 27 años, circulaba por calle Espejo hacia el oeste e intentó girar hacia el sur, momento en el que fue impactado por una motocicleta Mondial 110.

Producto de la colisión, el conductor del rodado menor, un joven de 18 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo abdominal severo.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, en horas de la mañana se confirmó su fallecimiento.

En tanto, al conductor del camión se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00%).