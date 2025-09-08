Hallaron a un hombre calcinado en un descampado en Guaymallén: confirmaron que fue asesinado

La víctima fue encontrada por vecinos este lunes por la tarde y avisaron a la Policía. El informe preliminar indica que la víctima fue apuñalada.

Un cuerpo completamente calcinado, que correspondería a un hombre, fue descubierto este lunes minutos antes de las 19, en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén. El hallazgo fue reportado al 911 a las 18.45 por vecinos de la zona y luego del trabajo inicial de Policía Científica se determinó que se trató de un asesinato.

Según la información policial, personal de la Comisaría 9na se desplazó al lugar ubicado a unos 100 metros hacia el este de calle Victoria. Allí hay un descampado en el que observan que hay un cuerpo que aparentemente es de un masculino incinerado, arrojando humo y en posición de cúbito dorsal. La víctima ha sido clasificada por el momento como N.N. y se presume que sería un hombre mayor.

En un principio fuentes policiales indicaron que, tras la inspección inicial de la escena, no se hallaron huellas que sugirieran la participación de terceros en el hecho. También se informó que la víctima, que aun permanece sin identificar, tenía en una de sus manos una “especie de recipiente”. Sin embargo, un informe preliminar de Policía Científica determinó que se trató de un asesinato ya que el cuerpo presentaba heridas que corresponden a puñaladas. Además se cree que el crimen ocurrió en otro lugar y luego el cuerpo quemado fue llevado hasta el lugar donde se lo encontró.

A pesar de los primeros hallazgos, las fuerzas de seguridad continúan analizando todos los elementos e indicios para determinar las circunstancias exactas del deceso.