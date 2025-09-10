Tragedia: una niña de 14 años asesinó de una puñalada a su vecina en medio de una disputa familiar

Ocurrió tras una discusión entre dos familias que ya mantenían conflictos previos. La menor quedó a disposición del Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia.

Una fuerte discusión entre dos familias en Concordia, Entre Ríos, terminó de la peor manera cuando una adolescente de 14 años atacó a su vecina con un cuchillo y la mató en plena vía pública. La víctima fue identificada como Jésica Noemí Bravo, de 26 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, el enfrentamiento se originó este martes en una discusión entre dos familias que ya mantenían conflictos previos. En medio de la escalada de violencia, la menor identificada como A.E.P. apuñaló a Bravo en el pecho.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, y los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.

Según la información que se detalló en el portal Diario Jornada, el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que existían antecedentes de enfrentamientos.

Tras el crimen, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y se dispuso una guardia policial permanente en el barrio para evitar nuevos incidentes entre ambas familias.