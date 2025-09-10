10 de septiembre de 2025 - 11:42

Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

El crimen ocurrió en Entre Ríos durante una violenta discusión entre dos familias. La víctima, Jésica Bravo, tenía 26 años.

El crimen ocurrió en Entre Ríos durante una violenta discusión entre dos familias. La víctima, Jésica Bravo, tenía 26 años.

Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una pelea entre familias

En Concordia, Entre Ríos, una adolescente de 14 años, asesinó ayer a su vecina identificada como Jésica Noemí Bravo, de 26 años, a puñaladas en una pelea barrial.

El hecho se produjo en el barrio Llamarada, cuando una discusión entre las familias Priette y Sampietro escaló en violencia en plena vía pública. En ese contexto, la menor atacó a su vecina con un arma blanca, provocándole una herida en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero falleció a causa de la herida.

Los antecedentes de violencia entre las familias

El jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que existían antecedentes de conflictos entre ambas familias: “En los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones que fueron elevadas a la fiscalía”, explicó.

De inmediato, la adolescente quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y se dispuso una guardia policial permanente en la zona para evitar nuevos incidentes.

La hermana de la víctima, Sheila Bravo, publicó un video en sus redes sociales donde denunció la falta de respuesta de la Justicia:

Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa. Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”, expresó con dolor.

La causa quedó en manos de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes avanzan con la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen.

